Sydney Sweeney y Amanda Seyfried filmaron ‘The Housemaid’ en una mansión histórica

Además de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, el protagonismo de la película ‘The Housemaid’ lo tiene la mansión en Garden State, Nueva Jersey, donde ocurre la historia. Días antes de su estreno, medios especializados han compartido detalles sobre la residencia.

‘The Housemaid’ es una película dirigida por Paul Feig que estrenará el próximo 19 de diciembre. La historia del film se basa en el libro homónimo escrito por Freida McFadden y publicado en 2022. Durante dos horas, se seguirá la llegada de Millie Calloway (Sydney Sweeney), una empleada de servicio que comienza a trabajar en una casa de una pareja privilegiada: Nina (Amanda Seyfried) y Andrew (Brandon Sklenar).

El trabajo en la propiedad comienza a ponerse extraño, pues el personaje interpretado por Sweeney nota comportamientos extraños y al mismo tiempo se obsesiona con la vida de su jefa, y con la dinámica familiar. Su obsesión llega al punto de comenzar a espiarlos.

¿Cómo es la mansión donde grabaron ‘The Housemaid’?

Según ‘Realtor.com’, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y todo el equipo de la película hicieron que se pusiera mucha atención en el tranquilo pueblo de Nueva Jersey. Aunque no se puede comparar la zona con algunas de Los Ángeles, la propiedad donde se grabó es una mansión con muchas comodidades.

La construcción de la propiedad data de 1909 y ocupa un lote de casi dos acres. La casa principal está distribuida en seis dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para tres vehículos.

Al exterior hay áreas verdes, terraza, piscina, comedor y otros espacios al aire libre para compartir con familiares o amigos. La propiedad está actualmente valorada en $3.8 millones de dólares, aunque el último registro de la venta es de 2015 y su precio en ese momento fue de $2.1 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Sydney Sweeney celebró Thanksgiving con temática de ‘Shrek’

• Sydney Sweeney explica cómo recuperó la casa de sus bisabuelos en Idaho

• Ruby Rose tacha de “cretina” a Sydney Sweeney y dice que arruinó la película ‘Christy’