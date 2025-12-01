Sydney Sweeney celebró Thanksgiving con temática de ‘Shrek’

Hace unos días, se difundieron fotos de Sydney Sweeney y Scooter Braun disfrutando de la mansión frente al mar en Florida. La pareja estaría en la propiedad celebrando la semana de Thanksgiving, el primero que comparten juntos en una relación.

Ahora, la actriz de 28 años compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde hace un resumen de los días que pasó celebrando junto con amigos. Incluso, escribió: “Friendsgiving week”, pues no solo se reunió el jueves de Thanksgiving, sino durante toda la semana.

La publicación deja ver que pudo disfrutar de varios eventos diferentes además de la tradicional cena, lo que más llamó la atención es que hubo una fiesta de temática de ‘Shrek’. La actriz, quien este año ha sido parte de diferentes polémicas, vistió un sexy disfraz de la dragona de la película, la cual es pareja de Burro.

Como se estaba quedando en su mansión en los Cayos de Florida, la actriz también aprovechó esta semana de descanso para visitar los parques de Disney en Orlando. Aunque en fotos compartidas por los paparazzi se puede ver que estaba junto con Braun, en la publicación de Instagram no se ve al manager musical.

Hay que recordar que ambos hicieron pública su relación hace pocas semanas al dejarse ver besándose frente a una piedra en el Central Park, en Nueva York.

Por otro lado, la mansión de la que disfrutó fue comprada por la actriz, quien se dio conocer en la serie ‘Euphoria’, el año pasado por $13.5 millones de dólares.

Esta es una de las mansiones en la que más se ha visto a Sweeney, y no es para menos, pues le ofrece muchas comodidades y lujos. La casa principal tiene una extensión de 7,720 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La actriz y sus invitados también pueden disfrutar del sol de Florida al aire libre en sus extensas áreas verdes y otros espacios frente al mar.

