Timothée Chalamet se convierte en favorito para los Oscar antes del estreno de ‘Marty Supreme’

En los últimos días, se ha tenido acceso a las primeras impresiones de los críticos de cine sobre ‘Marty Supreme’, la nueva película de Timothée Chalamet. Los comentarios hasta ahora han sido tan positivos que sitúan al actor como uno de los favoritos para la temporada de premios.

‘Marty Supreme’, película inspirada en el jugador de tenis de mesa estadounidense Marty Reisman, estrenará oficialmente el 25 de diciembre en salas de cine de Estados Unidos. Además de tener a uno de los actores más populares de los últimos años al frente, el film también llama la atención por su director: Joshua Safdie.

El estreno de la película también es muy esperado porque es la primera que Safdie dirige desde ‘The Pleasure of Being Robbed’ (2008), pues durante los últimos años había trabajado en conjunto con su hermano Benny.

Regresando a las críticas sobre la película, se tiene que resaltar que muchos aseguran que este trabajo es el mejor que ha hecho Chalamet en toda su carrera. El crítico Chris Evangelista dijo para ‘SlashFilm’: “Sin duda, esta es la mejor actuación de la carrera de Timothée Chalamet”.

Por otro lado, David Ehrlich de ‘IndieWire’ aseguró que es “una de las actuaciones más monumentales del siglo XXI”.

Estos comentarios lo convierten en uno de los actores favoritos para ser nominado a Mejor Actor en los Oscar, aunque hay que resaltar que esta no sería su primera nominación.

Chalamet alcanzó popularidad en 2017, año en que estrenó ‘Call Me by Your Name’, película dirigida por Luca Guadagnino. Su trabajo interpretando a Elio Perlman lo hizo ganar su primera nominación a los premios más importante de Hollywood.

Luego de esa película, el actor estadounidense comenzó a ser parte de muchas otras producciones de Hollywood, convirtiéndose así en uno de los actores más relevantes de su generación. Interpretó a Paul Atreides en ‘Dune’ (2021) y también asumió el icónico papel de Willy Wonka en ‘Wonka’ (2023).

