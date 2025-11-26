Eva Green será la tía Ophelia en ‘Wednesday’

Desde la primera temporada de ‘Wednesday’, protagonizada por Jenna Ortega, se ha hablado sobre su problemática y desaparecida tía Ophelia, hermana de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Ahora, se ha revelado quién ha sido la actriz escogida para darle vida al personaje.

Hay que recordar que Netflix confirmó la tercera temporada de la serie poco después de estrenar la segunda, y aunque no se han revelado demasiados detalles sobre la trama, parece ser que finalmente aparecerá la tía Ophelia. No es sorpresa, pues al final de la temporada 2 se puede ver que la mujer no está desaparecida como suelen decir.

La actriz escogida para dar vida al personaje ha sido Eva Green, una actriz francesa que ha destacado por su carrera en teatro, en cine independiente, cine de terror y más. Es popularmente conocida por ser parte de la serie ‘Penny Dreadful’ (2014-1016), y de películas como ‘Casino Royale’ (2006) y ‘Kingdom of Heaven’ (2005).

La aparición de esta nueva personaje puede que ayude mucho al desarrollo del personaje principal de la serie, pues Ophelia desarrolló las mismas habilidades psíquicas que Wednesday (Merlina). En la serie, se explica que Ophelia tenía visiones del futuro y las escribía en un diario que se fue haciendo más oscuro. Su familia cree que el poder la fue consumiendo, y que la llevó a perder la cabeza.

En el comunicado, difundido por Netflix para los medios de comunicación, se explica: “La tía Ophelia es una de las figuras más misteriosas del universo Wednesday, y podemos estar seguros de que Green como Ophelia tendrá un impacto inolvidable en la nueva temporada”.

Por los momentos, no se tiene una fecha de estreno pautada, aunque se asume que será para el verano del 2027. Además de la tercera temporada, la plataforma streaming también han confirmado un spin-off sobre el tío Lucas, personaje interpretado por Fred Armisen.

Armisen, cuando confirmó el spin-off, dijo: “Es muy divertido hacerlo. Se siente muy natural. Me encanta hacerlo y encarnar a este personaje que ha existido durante tanto tiempo. Eso es lo divertido”.

