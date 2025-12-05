FDA cierra brote de Salmonella: Confirman 11 casos y 3 hospitalizaciones por contaminación de moringa

Tras una investigación conjunta con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estos últimos declararon terminado un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Richmond. El brote estaba vinculado a un solo lote de polvo de hojas de moringa suministrado a los Estados Unidos por Vallon Farmdirect PVT LTD, de Jodhpur, India.

Las investigaciones determinaron que el único lote afectado fue identificado como Lote n.°: VFD/ORG/MORP/L/24, con fecha de caducidad (BBD) de noviembre de 2027. Una vez que descubrieron el problema, los productos fueron retirados del mercado, y el 4 de diciembre de 2025, los CDC declararon el brote terminado.

El reporte de la FDA da cuenta de 11 casos de Salmonella en 7 estados. Los casos comenzaron entre el 12 de mayo y el 4 de septiembre de 2025. De las 11 personas con información disponible, 3 fueron hospitalizadas. No se reportaron muertes.

Los siete estados de Estados Unidos que reportaron casos en el brote de Salmonella Richmond fueron: FL (Florida), KS (Kansas), MI (Míchigan), NY (Nueva York), NC (Carolina del Norte), SC (Carolina del Sur) y VA (Virginia). Crédito: FDA | Cortesía

Cuáles son productos retirados del mercado

La FDA publicó en su sitio web una imagen del producto afectado. Crédito: Shutterstock

El más reciente reporte de la FDA, especifica la información de los productos retirados del mercado por una contaminación con Salmonella en el polvo de moringa:

POLVO DE HOJA DE MORINGA ORGÁNICA (Marca Food To Live):

Tamaños: Bolsas de 8 onzas, 1 libra, 2 libras, 4 libras, 8 libras, 16 libras y 44 libras.

Lotes afectados: Códigos que comienzan desde “SO-69006” hasta “SO-72558”.

MEZCLA DE POLVO DE SUPERVERDURAS ORGÁNICAS (Marca Food To Live):

Tamaños: Bolsas de 8 onzas, 1 libra, 1.5 libras, 3 libras, 6 libras y 12 libras.

Lotes afectados: Códigos que comienzan desde “SO-69006” hasta “SO-72558”.

Polvo de hoja de moringa orgánica (Africa Imports):

Formato: Caja de 1 kilogramo.

Venta afectada: Productos vendidos en el sitio web africaimports.com después del 06/05/2025.

Suplemento dietético en polvo Member’s Mark Super Greens:

Lotes afectados: Todo el producto, independientemente del código de lote y la fecha de caducidad.

Fecha de caducidad: El producto retirado tenía fecha de caducidad hasta noviembre de 2026.

Riesgos por infección de salmonela

La infección causada por la bacteria Salmonella, conocida como salmonelosis, presenta un cuadro de síntomas gastrointestinales que suelen manifestarse de manera repentina. Según la FDA y los CDC, la enfermedad generalmente se presenta entre 12 y 72 horas después de que una persona ingiere alimentos o agua contaminados con la bacteria.

Los síntomas comunes de esta infección incluyen diarrea, fiebre y calambres abdominales, los cuales suelen tener una duración de cuatro a siete días en la mayoría de los casos.

Es importante destacar que, aunque la salmonelosis suele ser autolimitada, existen grupos de población que son más susceptibles a sufrir infecciones graves o complicaciones serias.

La FDA ha señalado consistentemente que los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados (como pacientes con cáncer o VIH) enfrentan un mayor riesgo de que la infección se propague del intestino al torrente sanguíneo, lo que podría poner en peligro su vida.

La gravedad de los síntomas es lo que impulsa las alertas de retiro del mercado por parte de las autoridades. Como citan los CDC, el objetivo principal es prevenir cuadros que requieran hospitalización, como ocurrió en el reciente brote de moringa, donde tres de los once casos reportados necesitaron atención médica especializada.

Por ello, la rápida identificación y retiro de los productos contaminados es una medida crucial de salud pública, tal como lo enfatiza la FDA en sus comunicados.

Para el consumidor, la clave está en estar atento a cualquier señal. Si después de ingerir un alimento potencialmente contaminado o un producto con alerta de retiro (como el polvo de moringa), experimenta los síntomas clásicos de diarrea persistente y fiebre alta, es fundamental buscar atención médica inmediata. Esta acción, sumada a la diligencia de las agencias de control, garantiza la gestión efectiva de cualquier brote alimentario.

