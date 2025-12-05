Hijo de Chayanne dice cómo reaccionó su padre al enterarse de que participaría en Exatlón Estados Unidos 

Lorenzo Figueroa, hijo del cantante puertorriqueño Chayanne, incursiona en la televisión al participar en la famosa competencia Exatlón Estados Unidos, de la cadena Telemundo.

Cuando anunciaron que estaría en la competencia, el joven empresario afirmó con orgullo en su cuenta en Instagram: “Llegamos a las arenas de Exatlón por primera vez. Vamos azules, que empiece esto”.

Ahora, habló de cómo reaccionó su padre al enterarse de que iba a estar en este proyecto. “Mi papá siempre nos protegió porque obviamente es una persona muy conocida y siempre nos trató de sacar del ojo del público, pero un reality como Exatlón que es de deporte, saludable, familiar, de competencia, él dijo que sí”, afirmó.

“A veces uno se levanta y dice, oye, extraño la voz de mi padre, de mi hermana, de mis abuelos”, explicó.

Lorenzo Figueroa en Exatlón Estados Unidos

En redes sociales, hay mucho apoyo hacia Lorenzo, pues creen que hará un excelente papel en la competencia.

“Todo el éxito y energía positiva para ti, querido Lorenzo, cariños desde Chile”, “Bravo Lolo”, “Estuviste genial a pesar de ser su primera vez, felicidades Lolo”, “Te deseamos lo mejor, vamos que sí se puede”.

Otros escribieron: “Esoo, vamos hacia el futuro”, “Lo hiciste muy bien, te va a ir mejor, vamos que sí se puede”, “Desde Chile te apoyamos Lorenzo”, “Mucho éxito”.

Exatlón Estados Unidos es un reality show de competencias deportivas de alto rendimiento. Está basado en el formato original turco Exatlón y es producido por Telemundo junto con AcunMedya Global.

El programa se centra en el enfrentamiento de dos grandes equipos que compiten diariamente en desafiantes circuitos de obstáculos y pruebas de destreza y puntería. Estos son los equipos rojo (famosos) y azul (contendientes), quienes ponen a prueba su fuerza, velocidad, resistencia, inteligencia y coraje a lo largo de la temporada.

