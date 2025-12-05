Presidenta Sheinbaum se reunió con miembros de la comunidad mexicana en EE.UU.

El movimiento Fuerza Migrante informó que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos, con quienes se comprometió a coordinar esfuerzos junto a las organizaciones de EE.UU. para dar seguimiento a los casos de trabajadores que han sido detenidos durante los operativos migratorios.

El encuentro de la mandataria se llevó a cabo en el Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C., el cual calificaron de “histórico”, pues recordaron que durante diez años ningún titular del Gobierno de México buscó reunirse con la comunidad para saber de sus inquietudes y conocer cómo ha sido su vida en el país.

“Atender la situación de trabajadores detenidos”

“La presidenta se comprometió hoy con #FuerzaMigrante a atender la situación de trabajadoras del hogar y trabajadores detenidos, incluidos integrantes de pueblos originarios en centros de detención migratoria en Estados Unidos”, dijo el movimiento, en donde compartió algunas fotografías del encuentro.

Los operativos en Estados Unidos por parte de las agencias federales cada día se han vuelto más agresivos, y en algunos casos han denunciado que los agentes no se han identificado o detienen a las personas sin llevar una orden judicial.

Dio órdenes para dar seguimiento

El movimiento y los mexicanos asentados en Estados Unidos, pidieron vital atención a los mexicanos arrestados sin cargos penales para que puedan salir de los centros de detención de ICE. La petición la hizo Teresa Vivar, presidenta de Pueblos Originarios de Fuerza Migrante, quien hará trabajo de coordinación para el seguimiento de los casos.

“La presidenta dio instrucciones inmediatas a Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE, para dar seguimiento puntual a este tema, marcando el inicio de un proceso institucional que podría traducirse en apoyo concreto para cientos de personas en situación de vulnerabilidad”, expresaron.

Cabe mencionar que a la reunión el líder de Fuerza Migrante, Jaime Lucero o don Jaime como es conocido no pudo asistir, pero en su representación estuvo Avelino Meza, secretario general.

“Agradecemos a la Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos y al Instituto Cultural Mexicano por las atenciones brindadas, y reafirmamos nuestro compromiso de coordinar esfuerzos conjuntos para garantizar la implementación de estas acciones”, indicaron.

¿Qué es Fuerza Migrante?

Es un movimiento binacional apartidista conformado por mexicanos y mexicanas que viven en el exterior. Funcionan como una red de coordinación y comunicación entre organizaciones, activistas, liderazgos comunitarios, empresarios, jóvenes, artistas e instituciones binacionales. Cuentan con aliados de la comunidad latina en Estados Unidos.

Sus valores son defensa de la dignidad humana, especialmente en el trato a la comunidad inmigrante indocumentada. Integridad, respeto, honradez, lealtad, trabajo en unidad.

