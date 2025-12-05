Quentin Tarantino dice que ‘Toy Story 3’ es una de las mejores películas del siglo XXI

El famoso director de cine Quentin Tarantino dio a conocer su lista de las 10 mejores películas del siglo XXI. Tarantino hizo pública su selección en el podcast The Bret Easton Ellis Podcast.

El director ubicó en el primer lugar de su lista al filme bélico Black Hawk Down, dirigido por Ridley Scott. “Mantiene la intensidad durante casi tres horas, y la última vez que la vi, mi corazón estuvo latiendo durante toda la película; me tuvo y no me soltó en ningún momento. La hazaña de dirección es más allá de lo extraordinario”, explicó Tarantino.

El segundo lugar de la lista de Tarantino lo ocupa una película que quizás nadie se esperaba: Toy Story 3, dirigida por Lee Unkrich. Tarantino describió esta película como “casi perfecta”.

“Los últimos cinco minutos me destrozaron el corazón, y si intento describir el final, empiezo a llorar y me ahogo. Es simplemente asombrosa”, afirmó. Además aseguró que fue un cierre ideal para una trilogía, algo que pocas veces ocurre.

“La gente nunca acierta en la tercera película de una trilogía. Para mí, esta es el ‘The Good, the Bad and the Ugly’ de las películas animadas. Es el mejor cierre de una trilogía”, dijo.

El tercer lugar lo ocupa Lost in Translation de Sofia Coppola. “Me enamoré tanto de Lost in Translation que me enamoré de Sofia Coppola y la cortejé. Fue como de novela de Jane Austen”, opinó.

El top 10 de Tarantino se completa con Dunkirk, de Christopher Nolan, en cuarto lugar; There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, en quinto lugar; Zodiac, de David Fincher, en sexto lugar; Unstoppable, de Tony Scott, de séptimo lugar; Mad Max: Fury Road, George Miller, de octavo; Shaun of the Dead, Edgar Wright, de noveno lugar; y Midnight in Paris, de Woody Allen, en el puesto 10.

Hace días Tarantino adelantó su lista de las películas que se ubican entre los puestos 11 y 20 de su ranking de las mejores películas del siglo XXI.

“West Side Story” de Steven Spielberg (#20)

“Cabin Fever” de Eli Roth (#19)

“Moneyball” de Bennett Miller (#18)

“Chocolate” de Prachya Pinkaew (#17)

“The Devil’s Rejects” de Rob Zombie (#16)

“La Pasión de Cristo” de Mel Gibson (#15)

“School of Rock” de Richard Linklater (#14)

“Jackass: The Movie” de Jeff Tremaine (#13)

“Big Bad Wolves” de Aharon Keshales y Navot Papushado (#12)

“Battle Royale” de Kinji Fukasaku (#11)

Sigue leyendo:

Quentin Tarantino cancela “The Movie Critic”, la cual sería su última película

Quentin Tarantino rechazó a Johnny Depp para el elenco de ‘Pulp Fiction’

Quentin Tarantino: “Los actores de Marvel no son estrellas de Hollywood”