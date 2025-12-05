Russell Wilson y Ciara quiere vender su gran rancho en California

En los últimos años, Russell Wilson y Ciara ha decidido deshacerse de varias de sus propiedades en Estados Unidos. Esta decisión la tomaron al mismo tiempo que el jugador de fútbol americano estuvo cambiándose de equipo.

Ahora, la pareja ha decidido poner en venta un rancho en Santa Fe, California, que les pertenece desde el 2021. La propiedad está disponible por $54.9 millones de dólares y llama la atención en el mercado por la extensa reforma que le hizo el deportista y la cantante.

Wilson y Ciara pagaron apenas $14.5 millones de dólares, pero luego invirtieron mucho dinero más en transformar el sitio. Incluso, decidieron convertir una pista ecuestre que había en el sitio en un campo de fútbol americano.

En un listado, disponible en la página web de The Guiltinan Group, se describe como “una exclusiva y resplandeciente finca privada de una grandeza inigualable. Adéntrese en un reino de elegancia atemporal y lujo absoluto en una de las fincas privadas más distinguidas y exclusivas del sur de California”.

El rancho incluye una casa principal de 29,000 pies cuadrados distribuidos en nueve dormitorios, 13 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el diseño, el listado dice que este sitio es “una obra maestra de brillantez arquitectónica y lujo de estilo resort, donde cada detalle evoca sofisticación y cada momento se impregna de serenidad”. Sobre el interior se resalta “los altos techos artesonados, las amplias salas de estar y la fluidez entre los espacios formales e informales crean un ambiente de grandeza natural, ideal para reuniones íntimas o para un entretenimiento suntuoso”.

Esta propiedad entra al mercado poco después de que Wilson firmara un contrato con los New York Giants, e incluso se ha dicho recientemente que se ha interesado en una casa histórica en Nueva York que está valorada en $29.75 millones de dólares.

La casa está rodeada de extensas áreas verdes con múltiples espacios para disfrutar al aire libre y compartir con familiares o amigos.

