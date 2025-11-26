Russell Wilson se interesó en una mansión de $30 millones de dólares

En las últimas semanas, Russell Wilson ha jugado como quarterback de los New York Giants. Su cambio de equipo ha ocasionado muchos cambios en su vida personal, y entre esos cambios está su nuevo interés en invertir millones de dólares en una mansión en la ciudad.

Recientemente, ‘New York Post’ informó que Wilson visitó una mansión de la Edad Dorado que está disponible por $29.75 millones de dólares. La propiedad está ubicada en Upper West Side, Nueva York. Esta sería una gran oportunidad para el jugador de fútbol americano, pues actualmente el precio que se pido por la propiedad está muy por debajo de los $50 millones de dólares que se pedía por ella en 2013.

No es de extrañar que quiera invertir en la ciudad, pues pasó de ser suplente a firmar un contrato de un año por $10.5 millones de dólares con los New York Giants. En 2024, el deportista y su esposa Ciara han vendido otras residencias en Estados Unidos. Por ejemplo, recibieron $21.5 millones de dólares por una mansión en Colorado.

La nueva casa que les ha interesado ha tenido el mismo dueño desde 1999, pero aún se mantiene en buen estado y conserva años de historias, pues su construcción data de inicios del siglo XX.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se describe la propiedad como “una obra de arte con una historia excepcional diseñada por Janes y Leo Architects alrededor de 1901 que ha sido completamente restaurada teniendo en cuenta todas sus comodidades: esta belleza de piedra caliza de estilo Beaux-Arts construida en un impresionante lote”.

La casa tiene una extensión de 12,375 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, siete baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. También se menciona su “entrada majestuosa flanqueada por columnas dóricas, una fachada de ladrillo romano y terracota y detalles arquitectónicos ornamentados que incluyen balcones de hierro forjado personalizados, techos altos y espacio al aire libre en cada nivel, con luz natural en los cuatro lados”.

Por los momentos, Wilson no ha cerrado la venta de la propiedad y se desconoce si ha hecho una oferta oficial por el sitio.

Sigue leyendo:

• Insisten con la venta de antigua casa de Joe Jonas en Los Ángeles

• Troye Sivan consiguió comprador para su casa en Los Ángeles

• Steve Wynn sigue rebajando el precio de su mansión en Beverly Hills