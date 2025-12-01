Pianista de Prince pide $3 millones de dólares por casa en Hollywood Hills
Lisa Coleman, quien fue pianista y tecladista que acompañaba a Prince en gira, quiere deshacerse de la casa que compró en los años 80
Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Hollywood Hills, California, que durante las últimas décadas perteneció a uno de los músicos de la banda The Revolution que acompañó a Prince durante sus giras entre 1980 a 1986. La residencia está disponible por casi $3 millones de dólares y pertenece a la tecladista y pianista Lisa Coleman.
Coleman compró esta mansión en los años 80 por $37,000 dólares, lo que quiere decir que espera recibir una cifra muy superior, aunque hay que tomar en cuenta la inflación y otros factores.
En el listado, disponible en la página web de Nourmand & Associates, se describe como una “casa de estilo neo-normando francés, construida alrededor de 1927, se distingue por su ubicación entre las históricas colinas”.
La propiedad está ubicada en un lote de casi medio acre e incluye una casa principal de 3,206 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.
Su interior se describe en el listado: “Desde su llegada, la artesanía y el prestigio arquitectónico de la casa son innegables. El recorrido comienza con una imponente escalera de caracol que conduce a un comedor formal y una gran sala”.
Parece ser que la ganadora del Emmy también ha mantenido muy bien la propiedad gracias a reformas y el mantenimiento necesario para una propiedad construida en los años 20. Por eso también se resalta que esta es la primera vez en 40 años que está disponible: “Vivir aquí significa formar parte de un vecindario que valora la conservación, la belleza y el carácter único que ha definido Hollywood durante casi un siglo”.
Además de las comodidades y lujos del interior, esta propiedad también ofrece áreas verdes, caminerías y otros espacios al aire libre ideales para disfrutar con familiares o amigos.
