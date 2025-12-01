Pianista de Prince pide $3 millones de dólares por casa en Hollywood Hills

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Hollywood Hills, California, que durante las últimas décadas perteneció a uno de los músicos de la banda The Revolution que acompañó a Prince durante sus giras entre 1980 a 1986. La residencia está disponible por casi $3 millones de dólares y pertenece a la tecladista y pianista Lisa Coleman.

Coleman compró esta mansión en los años 80 por $37,000 dólares, lo que quiere decir que espera recibir una cifra muy superior, aunque hay que tomar en cuenta la inflación y otros factores.

En el listado, disponible en la página web de Nourmand & Associates, se describe como una “casa de estilo neo-normando francés, construida alrededor de 1927, se distingue por su ubicación entre las históricas colinas”.

La propiedad está ubicada en un lote de casi medio acre e incluye una casa principal de 3,206 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Su interior se describe en el listado: “Desde su llegada, la artesanía y el prestigio arquitectónico de la casa son innegables. El recorrido comienza con una imponente escalera de caracol que conduce a un comedor formal y una gran sala”.

Parece ser que la ganadora del Emmy también ha mantenido muy bien la propiedad gracias a reformas y el mantenimiento necesario para una propiedad construida en los años 20. Por eso también se resalta que esta es la primera vez en 40 años que está disponible: “Vivir aquí significa formar parte de un vecindario que valora la conservación, la belleza y el carácter único que ha definido Hollywood durante casi un siglo”.

Además de las comodidades y lujos del interior, esta propiedad también ofrece áreas verdes, caminerías y otros espacios al aire libre ideales para disfrutar con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Gisele Bündchen pagó $14.5 millones de dólares por otra casa en Miami

• Apartamento en Miami donde Maluma grabó “Coco Loco” se vende por 2.5 millones de dólares

• Piden $6.25 millones de dólares por mansión construida para Bessie Love