Transición del alcalde electo Zohran Mamdani recauda $3 millones de dólares en Nueva York

A menos de un mes de asumir la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani anunció que su equipo de transición ha recaudado más de $3 millones de dólares, impulsado en su mayoría por pequeñas contribuciones de residentes de los cinco distritos de la ciudad.

Según los datos divulgados por su equipo, 29,746 personas han aportado al fondo, con una donación media de apenas $25 dólares.

El proyecto, que el propio Mamdani ha presentado como una transición “diseñada por y para los neoyorquinos”, busca marcar un contraste con las administraciones anteriores.

De acuerdo con la información oficial, el promedio de donación para este ciclo es de $88 dólares, muy por debajo de los montos registrados en transiciones pasadas.

La del alcalde Eric Adams recibió apenas 884 contribuyentes individuales con un promedio superior a los $1,000 dólares, mientras que la del exalcalde Bill de Blasio contó con aportes de solo 820 personas, con un promedio de $2,392 dólares.

Los datos divulgados muestran una estructura de financiamiento distribuida:

98% de las donaciones fueron inferiores a $1,000 dólares.

97% estuvieron por debajo de $500 dólares.

95% no superaron los $250 dólares.

La transición recaudó $3 millones de dólares entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre, de los cuales $2.6 millones de dólares corresponden al último periodo reportado.

Interés récord por trabajar en la nueva administración

Además del respaldo financiero, el equipo de Zohran Mamdani destacó una respuesta sin precedentes al portal público de empleo abierto como parte del proceso de transición. Más de 71,000 personas han enviado currículums para optar a cargos en el futuro gobierno municipal, con solicitudes provenientes de todos los códigos postales de Nueva York.

Este volumen, señalaron, refleja el deseo de los residentes de involucrarse directamente en la construcción de una administración que, en palabras de Mamdani, “represente a quienes viven en la ciudad”.

Una transición impulsada por la ciudadanía

La directora ejecutiva del proceso de transición, Elana Leopold, afirmó que la movilización de miles de donantes demuestra la expectativa social ante el nuevo liderazgo en la ciudad.

“Nuestra transición está atrayendo a la gente y convirtiendo a los neoyorquinos en socios para marcar el comienzo de una nueva era para nuestra ciudad. Más de 29,000 personas han contribuido para ayudarnos a construir un Ayuntamiento listo para cumplir con nuestra agenda de asequibilidad desde el primer día”, señaló.

Los fondos recaudados se utilizarán para contratar y mantener al personal encargado del diseño de la nueva administración, cubrir los costos operativos de la oficina de transición y garantizar un proceso estructurado rumbo al inicio de gobierno.

Mamdani, quien asumirá el cargo en enero, prometió un Ayuntamiento orientado a políticas de asequibilidad, justicia social e inclusión, apoyándose en un modelo de participación masiva poco común en la política municipal reciente.

Sigue leyendo:

• Mamdani visitó su nuevo hogar, Gracie Mansion: primera reunión con alcalde saliente tras elecciones en Nueva York

• Mamdani: Las redadas de ICE son “crueles” e “inhumanas”

• Adams prohíbe inversiones que discriminen a Israel, dejando en aprietos a su sucesor Mamdani