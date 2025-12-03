Mamdani: Las redadas de ICE son “crueles” e “inhumanas”

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó las redadas de ICE como “crueles e inhumanas” tras el violento enfrentamiento del fin de semana en el bajo Manhattan, donde manifestantes intentaron bloquear una operación federal y más de una docena de personas fueron arrestadas.

En sus declaraciones del lunes, Mamdani recordó que ya había transmitido su rechazo al presidente Donald Trump: “Le dejé muy claro que este tipo de redadas son crueles e inhumanas, que no contribuyen en absoluto la seguridad pública”.

Asimismo, aseveró que su responsabilidad “es ser el alcalde de todas y cada una de las personas que consideran esta ciudad su hogar, incluyendo a millones de inmigrantes, entre los cuales yo soy uno”.

ICE raids are cruel, inhumane, and do nothing to serve public safety.



My responsibility is to be the mayor to each and every person that calls this city their home. That includes millions of immigrants— of which I am one.

El episodio que desató su pronunciamiento ocurrió cuando un grupo de manifestantes trató de impedir la salida de agentes desde un garaje durante un operativo de control migratorio. Gritaron “ICE fuera de Nueva York”, formaron cadenas humanas y lanzaron objetos hacia los vehículos federales, según reportes oficiales.

Las autoridades respondieron con lo que aparentaba ser gas pimienta para dispersar la protesta. El choque coincidió con una ola de movilizaciones contra la ofensiva migratoria de la Administración Trump y siguió a la caótica redada de ICE en Canal Street semanas atrás.

“Esto tiene que terminar”

El alcalde electo también se refirió recientemente al caso de un niño chino de 6 años que se encuentra desaparecido luego de que ICE arrestara a su familia en una redada en la ciudad. Según defensores de los derechos de los inmigrantes, “nadie sabe” dónde se encuentra detenido el menor.

“La semana pasada, el ICE arrestó y separó a un padre y a su hijo tras un registro de rutina. Yuanxin, de seis años, acababa de matricularse en primer grado en una escuela primaria de Astoria. Ahora está bajo custodia, solo. El ICE no revela dónde. Esta crueldad no beneficia a nadie. Debe terminar”, escribió Mamdani.

