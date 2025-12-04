Adams prohíbe inversiones que discriminen a Israel, dejando en aprietos a su sucesor Mamdani

El alcalde Eric Adams firmó el miércoles una orden ejecutiva que prohíbe a la ciudad de Nueva York tomar decisiones de inversión o gestionar pensiones con criterios que discriminen a Israel, lo que coloca a su sucesor, el alcalde electo Zohran Mamdani, en una posición delicada por su apoyo al movimiento de boicot contra Israel.

Adams defendió la medida como un paso para proteger las relaciones económicas y sociales de la ciudad con Israel y destacó que busca evitar que los fondos públicos se utilicen para fines políticos o discriminatorios.

“Esta administración reconoce el beneficio de mantener una relación sólida entre la ciudad de Nueva York y el estado de Israel”, dijo durante un evento de la Cumbre de Alcaldes de América del Norte contra el Antisemitismo en Nueva Orleans. “Si la administración entrante quiere revertir la orden ejecutiva, entonces eso está bajo su supervisión”.

Este jueves Mamdani se refirió a la orden de Adams, diciendo que es “libre” de promulgarlas mientras siga en el cargo, pero que “luego revisaremos cada una de ellas una vez que ingresemos al Ayuntamiento”.

Otra orden

En paralelo, Adams anunció una segunda orden ejecutiva que refuerza la seguridad en sinagogas y otros lugares de culto, instruyendo al Departamento de Policía a crear zonas libres de manifestaciones cerca de estos recintos, tras recientes incidentes de acoso frente a la sinagoga Park East, donde se profirieron cánticos de odio contra la comunidad judía.

“La ciudad de Nueva York siempre ha sido un crisol de culturas, pero hemos visto cómo personas de ascendencia judía han sido atacadas”, señaló Adams, según el New York Post. “Nos aseguramos de que el gobierno no participe en ese tipo de comportamiento y protegemos tanto los fondos de los contribuyentes como el derecho a practicar la religión sin acoso”.

La Orden Ejecutiva 60 se inspira en una medida estatal de 2016 que prohíbe a las agencias estatales hacer negocios con empresas que respalden el BDS (boicot, desinversión y sanciones), reforzando la prohibición de discriminación por origen nacional en contratos y adquisiciones municipales.

Adams subrayó que la ciudad mantiene vínculos significativos con Israel y cuenta con más de $300 millones de dólares invertidos en activos israelíes dentro de sus sistemas de pensiones que abarcan a 750.000 beneficiarios.

Mamdani ha dicho que acabará con dicha práctica.

