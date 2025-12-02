Mamdani visitó su nuevo hogar, Gracie Mansion: primera reunión con alcalde saliente tras elecciones en Nueva York

Eric Adams se reunió por primera vez con su sucesor, el alcalde electo Zohran Mamdani, al cumplirse casi un mes de su triunfo el 4 de noviembre y en cuenta regresiva para entregarle el cargo el 1 de enero.

La reunión entre ambos demócratas se realizó esta lluviosa tarde del martes y duró aproximadamente una hora en la Mansión Gracie, la residencial oficial del alcalde de Nueva York donde se espera que Mamdani viva desde el próximo mes. No hubo fotos entre ambos políticos.

Adams anunció la reunión apenas unas horas antes y dijo que su equipo entregaría documentación a Mamdani. La semana pasada hubo tensión entre ambos equipos cuando se anunció que el nuevo alcalde pidió la renuncia de 179 empleados, en su mayoría designados políticamente por el saliente Adams.

Después de la reunión, Mamdani dijo que “salió bien” y que “agradeció la conversación”. Añadió que “se centraron en cómo hacer que esta transición sea lo más fluida posible”. Adams lo recibió junto con su jefa de gabinete, Elle Bisgaard Church, y el primer vicealcalde, Dean Fuleihan, detalló New York Post.

(Mamdani) puede decidir qué proyectos quiere continuar; cada alcalde trae sus proyectos favoritos, y lo que debo hacer es mostrar lo que hemos logrado" Eric Adams – Alcalde de Nueva York

“Él (Mamdani) puede decidir qué proyectos quiere continuar; cada alcalde trae sus proyectos favoritos, y lo que debo hacer es mostrar lo que hemos logrado y entregar la documentación para que él pueda decidir si quiere continuar o no”, dijo Adams, citado por ABC News.

Adams explicó que entregaba “documentos” para demostrar por qué Mamdani debería continuar con los programas que considera positivos. “Quiero que continúe con ese éxito y creo que la mejor manera de demostrarlo es duplicándolo”, afirmó.

“Obviamente he dejado claras mis críticas”, declaró Mamdani a los periodistas a las afueras de Gracie Mansion. “También creo que esta administración ha hecho cosas buenas”. Mencionó el programa de vivienda “City of Yes” (Ciudad del Sí) y la gestión de contenedores de basura como dos iniciativas de la administración Adams que “merecen ser desarrolladas, en lugar de descartadas”.

“También he valorado la labor que la comisionada (Jessica) Tisch ha realizado para reducir la delincuencia en los cinco distritos, y esa es una de las razones fundamentales por las que decidí mantenerla en su cargo”, dijo Mamdani sobre la líder de NYPD.

La semana pasada Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.