Ana Paula Capetillo comparte su experiencia sobre el bullying y la crítica a su físico

Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, al igual que ellos, está expuesta a los reflectores, dado que decidió formar parte del mundo del entretenimiento. A través de las distintas plataformas, recibe comentarios buenos y negativos sobre su aspecto físico y reveló cómo hace, debido a que en ocasiones suelen ser muy ofensivos con ella.

“Siempre va a haber gente que te va a criticar. Yo he estado en todos los pesos y en todos me han criticado en redes sociales. Tuve un bullying terrible cuando salí cantando con mi papá en un programa de televisión y ahorita ya otra vez porque bajé de peso… Creo que siempre hay gente que se va a enojar y mientras tú estés bien… nadie sabe lo que tú vives a puerta cerrada”, comenzó diciendo a Televisa Espectáculos.

Maite Perroni hace varias semanas, compartió un video a través de su cuenta en Instagram donde envió un claro mensaje por las críticas tras haber incrementado unas cuantas libras y la razón por la cual no comparte que el peso de una persona lleve a tantos a unirse de manera negativa. Por ello, Ana Paula considera que está bien por aquellos artistas que se convierten en una ventana para detener ese tipo de circunstancias.

“Creo que está bien abrir el discurso, decir: ‘No está bien que hagan esto’. No entiendo y jamás entenderé el odio contra un cuerpo cuando no le estás haciendo mal a nadie“, explicó.

Capetillo añadió que es complejo y que muchas personas creen que porque forman parte del mundo del entretenimiento no sienten, y es todo lo contrario. Por ello, busca la manera de poder sobrellevar la situación, por muy engorrosa que parezca: “Es difícil, no les voy a decir que no, claro que afectan los comentarios, y creo que también es importante decir que las palabras tienen peso y las palabras afectan”.

La hija de los actores recordó un momento cuando estuvo pesando unas cuantas libras más y mencionó cuál fue la técnica que implementó para poder rebajar, y tras un proyecto de televisión fue que lo logró por la misma dinámica: “Bajé en dos años, fue a raíz de Juego de Voces que yo tomé esta decisión y si fue el baile, fue pilates, gimnasio, dieta, muchas cosas”.

