Detienen en México a líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación

En el estado de Quintana Roo arrestaron a uno de los jefes regionales del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. El hombre está acusado de delitos contra la salud, portación de armas y explosivos.

Las autoridades de México informaron que Emilio Alejandro alías “Danone”, quien fue señalado como jefe de CJNG, operaba en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.

Expandir territorio controlado por CJNG

“Lideraba de manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre de “Deltas: Operativa Jaguar” del cual en semanas recientes se logró un importante aseguramiento de armas y equipo táctico con los mismos logotipos y letras”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

Elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaban recorridos de vigilancia, cuando se percataron de dos hombres, quienes estaban en la cajuela de un vehículo estacionado y con la cajuela abierta.

Los dos sujetos estaban intercambiando “varias bolsitas de plástico transparentes que en su interior contenían vegetal de color verde”, las autoridades dijeron que tenía las características similares a la marihuana.

Decomisaron 64 bolsas de plástico con marihuana

Los hombres se dieron cuenta de la presencia de las autoridades, y uno de ellos salió corriendo para darse a la fuga, mientras que el otro fue revisado.

“Se le decomisaron: una mochila, 64 bolsitas de plástico transparentes con vegetal de color verde con las características similares a la marihuana, 23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos similares al cristal y 19 bolsitas de plástico transparente con polvo blanco con características similares a la cocaína”, reportó la Secretaría.

Al detenido también se le decomisó: un arma de fuego marca “Glock”, calíbre 9mm, un cargador, 12 cartuchos 9 mm. También el vehículo color gris de la marca Kia, modelo Soul. La cantidad de $300 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones ($16,500 dólares) y cuatro teléfonos celulares.

El CJNG fue designado junto con otros cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en Estados Unidos, cuya orden ejecutiva firmó el presidente Trump en febrero.

