El auge de la comida asiática y un meal prep de sopa esencial

El gusto por la comida asiática sigue creciendo a pasos agigantados. No es de extrañar que, en la reciente premiación de las estrellas Michelin en el noroeste de EE.UU., predominaran los restaurantes de comida coreana, japonesa y otras cocinas asiáticas. Esta gastronomía combina de forma magistral sabores, texturas e ingredientes, incluyendo vegetales y proteínas, y el secreto reside en la combinación y la técnica de cocción.

Pero no hace falta ser un experto con una estrella Michelin para preparar una rica y reconfortante sopa asiática de vegetales. A continuación, te mostramos cómo puedes hacer un meal prep de sopa para disfrutarla cuando desees.

El arte de la planificación: tu kit de sopa congelada

El creador de contenido tapikichi_recipe comparte en sus redes sociales una forma práctica de mantener una mezcla de vegetales y proteína lista para preparar la sopa al instante.

El truco es simple: cortar los ingredientes, meterlos en bolsas o recipientes, llevarlos al congelador y usarlos cuando te apetezca.

Esta es una excelente forma de tener comida reconfortante y saludable sin tener que recurrir a tiendas de conveniencia o productos instantáneos altamente procesados.

Base de Sabor: Esta sopa puede tener una buena base de vegetales (zanahoria, hongos, brotes, etc.), la proteína de tu preferencia, y sazonarse con aceite de ajonjolí, salsa de soya, mirin, miso y más.

Receta práctica: sopa asiática para congelar (meal prep)

Ingredientes

Para este meal prep necesitarás:

Vegetales: 1/2 repollo, 2 zanahorias, 10 hongos Shiitake, 1 bolsa de Komatsuna (o espinaca), 1 lata de maíz en grano y otros vegetales a tu gusto (como brotes de judías).

1/2 repollo, 2 zanahorias, 10 hongos Shiitake, 1 bolsa de Komatsuna (o espinaca), 1 lata de maíz en grano y otros vegetales a tu gusto (como brotes de judías). Proteína: 750 gramos de carne de cerdo cortada finamente (divídelos en porciones de 150 ).

750 gramos de carne de cerdo cortada finamente (divídelos en porciones de 150 ). Líquido y Sazonadores (por porción): 400 de agua, 2 cucharadas de Mirin, 2 cucharaditas de sal y 8 gr de mantequilla.

Modo de preparación (meal prep para congelar)

Lavar y Secar: Lava y corta todos los vegetales (repollo, zanahorias, komatsuna, brotes, etc.). Es crucial secarlos bien con papel de cocina para eliminar el exceso de agua antes de congelar. Cortar Repollo: Retira los tallos del repollo, córtalo en tamaños fáciles de comer y ponlo en una bolsa o recipiente. Preparar Vegetales: Corta las zanahorias en julianas y los hongos Shiitake en rebanadas finas. Armar las Bolsas: Agrega las zanahorias, los hongos y el maíz a la bolsa con el repollo. Divide la mezcla de vegetales en porciones individuales junto con la carne de cerdo. Congelar: Retira el aire de las bolsas, ciérralas bien y lleva al congelador.

Modo de Preparación (Para Hacer la Sopa)

Hervir: En una olla, agrega los 400 ml de agua y déjala hervir. Cocinar: Coloca la porción de vegetales congelados. Cubre la olla con la tapa y cocina a fuego lento durante 10 minutos. Sazonar: Sirve la sopa y añade los sazonadores de tu elección (mirin, sal, mantequilla, salsa de soya, miso, etc.).

Lo que Debes Saber (Tips Profesionales)

Almacenamiento: Los ingredientes se mantienen en el congelador, por lo que pueden ser almacenados hasta por un mes .

Los ingredientes se mantienen en el congelador, por lo que pueden ser . Ajuste de Grasa: La mantequilla se sugiere en porciones de 8 g y debe envolverse individualmente. Por favor, ajusta la cantidad según tu gusto personal.

La mantequilla se sugiere en porciones de 8 g y debe envolverse individualmente. Por favor, personal. Limpieza es Clave: Recuerda que, para evitar que los vegetales se peguen y cristalicen al descongelar, deben estar bien lavados, cortados y completamente secos antes de ir al congelador.

