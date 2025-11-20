Walmart lanza su propia versión del vaso Bearista de Starbucks a un menor precio

Tras el éxito viral y el caos que desató el vaso de edición limitada de Starbucks con forma de oso, cuyo precio original de $29,95 se agotó en minutos, provocando una ola de quejas entre los usuarios, Walmart ha sabido aprovechar magistralmente la oportunidad de mercado. La cadena minorista ha lanzado su propia versión a un precio más bajo y con ligeras variaciones de diseño.

Recordemos que el lanzamiento del vaso “Bearista” se convirtió en tendencia por varios días, con videos que mostraban la decepción de coleccionistas que hicieron largas filas o madrugaron sin éxito para adquirir el codiciado artículo en las tiendas Starbucks.

El fanatismo y el deseo de coleccionar llevaron a algunos usuarios a comprar el vaso hasta por $1,000 en reventa, según reportó Food & Wine. Por su parte, Starbucks tuvo que emitir una disculpa pública a sus fanáticos y comprometerse a reponer los inventarios.

Lo innegable es que este vaso de oso es adorable y su estética eleva la presentación de cualquier bebida, desde un chai latte hasta un cappuccino, ofreciendo un impacto visual espectacular. Para los coleccionistas que buscan este diseño icónico, Walmart presenta ahora una alternativa muy similar al popular diseño Bearista de Starbucks, pero sin el logo ni el merchandising oficial de la gigante del café.

Cómo conseguir una imitación del vaso Bearista de Starbucks

A diferencia del polémico lanzamiento de Starbucks, donde los fanáticos tuvieron que madrugar en las tiendas físicas, la versión de Walmart está disponible en línea para una compra más sencilla y sin prisas:

Diseño: El vaso de oso de Walmart es una imitación muy fiel al diseño original.

El vaso de oso de es una imitación muy fiel al diseño original. Material y capacidad: Es de vidrio , con una capacidad de 591 ml (20 onzas líquidas) , del mismo tamaño que un vaso grande de Starbucks .

Es de , con una capacidad de , del mismo tamaño que un vaso grande de . Tapa: Incluye el icónico “sombrero azul” que sirve como tapa.

Incluye el icónico “sombrero azul” que sirve como tapa. Precio: Se comercializa por un precio de alrededor de $22 USD.

Aunque este precio es superior al de muchos vasos genéricos, sigue siendo una opción atractiva si consideramos que el precio original de Starbucks era de $29,95 USD y la viralidad elevó su costo de reventa a miles de dólares.

Según reportes de usuarios recogidos por Food & Wine, esta imitación podría tener un inconveniente práctico: “no cabe en la mayoría de los portavasos de los autos”.

