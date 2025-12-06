Fiscalía de San Diego busca acuerdo por $30 millones para familia de adolescente baleado por la policía

La fiscalía de la ciudad de San Diego considera un acuerdo de $30 millones de dólares para la familia del joven de 16 años que falleció tras ser baleado por la policía de San Diego el pasado mes de enero. De aprobarse sería el acuerdo más grande en un caso de asesinato por parte de la policía, por arriba del que fiscales llegaron con la muerte de George Floyd.

El martes 9 de diciembre se añadió como fecha al consejo municipal para una resolución en donde se autorice el acuerdo de $30 millones propuesto con la familia de Konoa Wilson, informó The Associated Press.

“Joven de 16 años corría para salvar su vida”

“Lo que le ocurrió a Konoa fue un fallo catastrófico de la policía”, declaró el abogado de la familia, Nick Rowley, en un comunicado enviado por correo a AP.

“Un joven de 16 años, corría para salvar su vida. No representaba una amenaza ni era sospechoso, pero un policía le disparó por la espalda, solo lo vio un segundo antes de decidir apretar el gatillo”, subrayó el abogado.

El 28 de enero, los detectives vieron a Konoa Wilson que escapaba de una persona que había sacado un arma y la había desparado en una estación de tren en el centro de San Diego. Al salir de la estación, la víctima se topó con el oficial Daniel Gold, de la policía de San Diego.

El oficial al verlo solo disparó

El oficial Gold, sin preguntar y anunciarse disparó dos tiros contra el adolescente afroamericano, que fue impactado en la parte superior del cuerpo. La policía mostró un video de la cámara corporal.

“Solo después de dispararle al fallecido y verlo caer al suelo, el acusado Gold, finalmente dijo: ‘Policía de San Diego’”, dice la demanda, que se presentó en junio y obtuvo AP.

“Los acusados ​​cometieron actos de violencia racial contra el fallecido adolescente, al dispararle por la espalda mientras corría junto al acusado Gold, en un intento de llegar a un lugar seguro”, añaden.

El abogado de la familia compartió que al momento de practicarle RCP, los agentes encontraron una pistola. Rowley afirmó que Wilson había sido blanco de pandilleros de la zona y que portaba el arma para su defensa.

De aprobarse superaría el acuerdo de familiares de George Floyd

Wilson fue trasladado al Centro Médico UC San Diego Health, pero menos de una hora después fue declarado muerto.

Si la fiscalía llega al acuerdo, la ciudad de San Diego pagará $5 millones de dólares y los $25 millones de dólares restantes se pagarán a través del Fondo de Responsabilidad Pública, según dijo el Ayuntamiento a la Unión Tribune.

De aprobarse el acuerdo para la familia de Wilson, superaría los $27 millones de dólares que la ciudad de Minneapolis acordó pagar a los familiares de George Floyd, quien murió en mayo de 2020 cuando un oficial de policía se arrodilló sobre su cuello asfixiándolo.

