Hallan cuerpo en auto quemado relacionado con un asesinato-suicidio en California

Autoridades de Simi Valley y de la ciudad de Chino, en California, están investigando el hallazgo de un hombre quemado y su posible vinculación con el asesinato de una pareja el pasado domingo.

Agentes de la policía de Simi Valley descubrieron los cuerpos de una pareja en su domicilio, situado en una calle residencial sin salida en el área de Wood Ranch.

Las víctimas fueron identificadas como el Dr. Eric Cordes, un radiólogo certificado, y su esposa, Vicki Cordes , informó KTLA.

Vehículo Incendiado en Chino

Alrededor de las 2:30 p.m. del domingo, la policía de Chino respondió a un aviso de incendio de un vehículo en el estacionamiento del Parque Ayala, en Central Avenue.

En la escena, los oficiales encontraron un sedán negro en llamas y, cerca del vehículo, el cuerpo de un hombre tendido en el suelo y se recuperó un arma en el lugar. La policía de Chino consideró preliminarmente que la muerte del hombre fue un suicidio.

De momento, el Departamento de Policía de Chino no ha especificado cómo los detectives determinaron que ambos sucesos podrían estar relacionados e informaron a sus colegas en Simi Valley.

Identidades de la persona quemada no se ha dado a conocer

Investigadores del Departamento de Policía de Simi Valley se trasladaron a Chino para evaluar la escena del incidente. Funcionarios de la policía de Chino indicaron posteriormente que los dos casos “probablemente estén relacionados”.

Hasta el momento, la identidad del hombre encontrado en la ciudad de Chino aún no ha sido divulgada y se desconoce si tenía parentesco con las víctimas de Simi Valley.

La policía ha comunicado a los residentes de Simi Valley que el doble homicidio fue un incidente aislado y un ataque selectivo, no un acto de violencia al azar. Una posible conexión familiar es considerada un móvil creíble.

Sigue leyendo:

– Exoficial de Memphis sentenciado a 38 años de prisión por el secuestro y muerte del novio de su expareja

–Mujer fue acuchillada por invitado a cenar a su casa: acusación en Nueva York

– Guardia Nacional herido en tiroteo cerca de la Casa Blanca muestra señales de mejoría