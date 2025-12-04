Hallan restos humanos en vivienda vinculada al sospechoso de un crimen en California

Autoridades de San Diego, California, hallaron restos humanos en una propiedad que está vinculada a un hombre que está arrestado y es sospechoso de un caso de homicidio.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, el sospechoso es Dwight William Rhone, un hombre de 74 años, que figura como “persona de interés relacionada con una investigación en curso”. Se conoció que había vivido en la propiedad como inquilino.

Sin embargo, hasta el momento la fiscalía no ha anunciado cargos adicionales contra Rhone por el hallazgo de los restos humanos, reportó NBC News.

Descubrimiento y alcance de la búsqueda

Los restos fueron encontrados el pasado martes durante una operación de búsqueda conjunta en la residencia. Fuentes policiales familiarizadas con la investigación informaron a NBC que se localizaron múltiples restos humanos en el sitio.

La operación de búsqueda fue realizada por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y el FBI. Este último caracterizó la acción como parte de una “investigación de caso sin resolver”. En la búsqueda también colaboraron investigadores de la Unidad de Casos Sin Resolver y Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Diego. La policía local se abstuvo de ofrecer detalles adicionales sobre la naturaleza o cantidad exacta de los restos descubiertos.

Detención previa por homicidio y antecedentes

Rhone se encuentra bajo arresto desde finales del año pasado, cuando fue detenido en relación con un caso de homicidio tras ser arrestado el 5 de diciembre de 2024 por el asesinato de Bernardo Moreno, de 54 años. La Patrulla de Carreteras reportó que Moreno fue encontrado muerto a tiros e incendiado en la Interestatal 5 el 18 de octubre de 2023.

El arresto ocurrió justo días antes de que Rhone fuera sentenciado a dos años de prisión federal, tras ser declarado culpable de posesión de arma de fuego y municiones en un caso distinto. Antes de la sentencia, los fiscales detallaron en documentos judiciales que Rhone posee “un largo historial criminal”, que incluye 33 delitos penales registrados entre 1963 y 2021.

La próxima etapa de la investigación se centrará en la identificación de las víctimas. El Departamento de Policía de San Diego emitió un comunicado oficial sobre los pasos a seguir:

