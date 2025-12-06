Pati Chapoy critica a Melenie Carmona por su postura sobre Alicia Villarreal

Melenie Carmona reaccionó a la relación que sostiene Alicia Villarreal con Cibad Hernández, al tiempo que añadió que no se encuentra de acuerdo porque considera que la cantante no ha sido prudente con el nuevo amor que vive. Tras sus declaraciones, hay personas que la apoyan y otros que la critican; tal es el caso de Pati Chapoy, quien mostró su desacuerdo.

“Declaraciones muy desafortunadas que Melenie Carmona hace en contra de su mamá. Por un lado, dice que la apoya, que haya rehecho su vida, que está muy bien, pero el tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella, creyendo que de pronto… No sé qué pretenda. Lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, o no sé”, dijo en la pasada edición de “Ventaneando” para rechazar las declaraciones de Melenie.

La presentadora de televisión le envió un mensaje a la hija de la cantante, y es que debía mantener presente que a su madre le debe agradecer el hecho de estar con vida y por cada cosa que le dio hasta que ella se llegó a formar. Por ello, le dijo que es esencial mantener presente que Alicia la habría ayudado económicamente para independizarse.

“A ti, Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá, y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida. Te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido, y hoy te ha dado y te ha dado sustento para que inicies tu vida. Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale”, agregó en el programa de entretenimiento.

Carmona no tardó en reaccionar al video, y a través de sus historias en la red social de la camarita, compartió el video y aseguró que le encanta ver cómo las personas dan por sentada una situación de la cual no conocen porque no forman parte de su vida. Añadió que la cantante no la sostiene económicamente.

“Amamos la seguridad que tiene al AFIRMAR las cosas. Mi mamá no me mantiene, y ¿qué estudios habla en USA? Ni saben qué show, puro medio pagado“, explicó Melenie.

