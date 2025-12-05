Arturo Carmona defiende a su hija tras polémica con Alicia Villarreal: “Has callado mucho”

Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, ofreció declaraciones y explicó la razón por la cual ella no se lleva bien en este momento de su vida con la cantante, y desde entonces las críticas en su contra no se han detenido. Por ello, su padre, quien además es actor de reconocidas telenovelas mexicanas, salió en su defensa y además le manifestó todo su amor y apoyo tras la situación que vive.

“NADIE ES NADIE PARA OPINAR Y JUZGAR LO QUE NO SABEN NI UN PORCIENTO. Has callado mucho, mi amor, y la gente no tiene idea de nada; hablan porque creen saber y porque tienen boca. Que nada ni nadie robe tu paz, pues bajo los ojos de Dios, nada está ni estará oculto. Te amo mucho, @meleniecarmona. Contigo siempre, mi amor”, explicó en Instagram.

En horas de la tarde del pasado jueves, la conductora Pati Chapoy se pronunció en contra de la hija de los artistas, y Arturo fue contundente al enviar otro mensaje. El actor explicó que no entiende cómo hay personas que dan opiniones sin saber lo que realmente ocurrió; por ello, agregó que siempre buscará la manera de defender a Melenie.

“¡Insisto! Nadie sabe cómo son las cosas para dar opiniones públicas irresponsables y sentir que conocen la verdad, como si hubieran vivido en carne propia los hechos dentro de ese núcleo. Yo saldré a defender siempre a mi hija, con conocimiento de causa y de manera real y objetiva. ¡Los ataques hacia ella, como opiniones, son suposiciones, puesto que no tienen conocimiento de nada!“, agregó.

El mexicano, además, apuntó que este tipo de situaciones son las que generan tanto rechazo hacia una persona y solo quienes han atravesado la situación son los que conocen la verdad. También pidió que dejaran de señalar a su hija como la culpable de lo que viene sucediendo con Alicia Villarreal tras su nuevo noviazgo con un hombre mucho menor que ella.

“Y esto los hace irresponsables, pues lo que generan es odio donde no debe de ser. Les repito, la verdad de las cosas y el fondo de las mismas lo ignoran por completo. Ya paren sus comentarios y opiniones; mi hija es la menos culpable de todo. Ella se manifestó este hartazgo de señalamientos públicos que por el mismo medio se expresó“, dijo.

