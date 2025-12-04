Melenie Carmona revela las razones detrás de su distanciamiento con Alicia Villarreal

Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, la noche del pasado miércoles, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok para mencionar lo que realmente está ocurriendo con su madre debido a las especulaciones que comenzaron a surgir por no seguirla en redes sociales y reveló la razón por la cual están alejadas.

“Ahorita, mi mamá está pasando por una situación difícil emocionalmente. Si ella quiere tener un apoyo emocional, pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a tener que estar solapando o aplaudiéndole cosas con las que no estoy de acuerdo. Por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas”, añadió sobre lo que están viviendo.

La hija de la cantante aclaró que no está de acuerdo con la relación sentimental que tiene su mamá, y se torna más tensa desde el hecho de que ella no va a su casa para no encontrarse con su novio, Cibad Hernández. Además, rechazó la manera tan rápida en la que inició el romance, las muestras de amor públicas, hasta el tatuaje que ambos se hicieron a pocos meses de estar juntos.

@mcsr70 #melaniecarmona #aliciavillarreal Melanie Carmona habla de la relación de su Mamá Alicia Villarreal con Cibad y del porque se alejó de ella. ♬ sonido original – Msr

“No quiero ir a mi casa y desayunar un día como si nada con estas personas; o sea, no quiero convivir con ellas. Yo no estoy lista para convivir con esas personas; o sea, también me piden mucho, me exigen mucho; o sea, no, la neta, no. Ya pasé por muchas cosas. Siento que toda mi vida me han tratado como la mamá de mis hermanos, por ejemplo”, dijo Melenie.

La hija de Carmona y Villarreal destacó que se encuentra cansada de lo que se vive en su familia y detalló que solo mantendrá presente a sus hermanos. Aunque, explicó que cuando ellos vivieron juntos, ella fue la que asumió el rol maternal con los chicos que tuvo Alicia con Cruz Martínez.

“Entonces, ya estoy harta; o sea, ya me desprendí de todos, menos de mis hermanos. Mis hermanos siempre van a ser mis hermanos. Ya estoy así como que, ‘Ay, que tu tía se peleó con tal y que no sé qué’, y me vale madre. ‘Ay, que tu mamá tuvo una preocupación’, no me importa; o sea, ya estoy en ese punto en que me importa si mi mamá está mal, pero ya no en el aspecto de que me afecte tanto“, detalló.

Sigue leyendo:

· Melenie Carmona deja de seguir en redes a su mamá, Alicia Villarreal ¿por qué?

· Novio de Alicia Villarreal critica a exesposos de ella que buscan sobresalir a costa de él

· Alicia Villarreal rompe el silencio tras vinculación a proceso de Cruz Martínez