Melenie Carmona deja de segui en redes a su mamá, Alicia Villarreal ¿por qué?

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, ha causado revuelo en redes sociales tras dejar de seguir a su madre, la famosa cantante conocida como La Güerita Consentida, en medio de la fuerte controversia legal que esta sostiene contra su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.

Aunque ni Alicia Villarreal ni Melenie han emitido comentarios oficiales al respecto, el galán de telenovelas Arturo Carmona rompió el silencio en una reciente entrevista con el reportero Carlos Pérez Colunga.

¿Por qué Melenie Carmona dejó de seguir a su madre?

Aunque Carmona intentó evitar la pregunta, finalmente explicó que el motivo detrás de la decisión de su hija de dejar de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales no tiene que ver con un distanciamiento personal, sino con su necesidad de autoprotección.

Según Arturo Carmona, los ataques constantes en redes sociales, a raíz de la denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez, podrían haber influido en la decisión de Melenie.

“A veces uno hace las cosas no por mala fe, sino también por protección. Mi hija lo está haciendo de una manera, no por no querer seguir a su madre, pero sí, tal vez, por autoprotección, de no contaminarse de tanto bullicio que hay, porque ella es la menos culpable de nada”, comentó el actor y productor.

Melenie Carmona recibe críticas

Desde que Alicia Villarreal denunció públicamente a su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar, Melenie Carmona ha sido objeto de duras críticas en las redes sociales por no haber tomado una postura clara al respecto.

Aunque su madre le pidió mantenerse en silencio por motivos legales, muchos internautas interpretaron su actitud como indiferente frente a los hechos.

“Melenie tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada y aun así mucha gente lo tomó a mal. Lo mejor era mantenerse en silencio y eso también provocó que la gente pensara que no estaba apoyando a una persona o a la otra”, explicó Arturo Carmona.

El actor también defendió la decisión de su hija, afirmando que tomar distancia de la situación era una medida necesaria para no verse afectada por los ataques a su madre y a ella misma.

“Creo que mi hija tomó la mejor decisión en muchas cosas, entre ellas esa. Y no es más que una autoprotección para no verse lastimada de tantas cosas que también a su misma mamá le están atacando”, añadió.

La denuncia de Alicia Villarreal y la respuesta de Cruz Martínez

La situación se intensificó cuando Alicia Villarreal presentó una denuncia contra Cruz Martínez en Nuevo León, acusándolo de violencia familiar. Después de semanas de investigación, Cruz Martínez fue vinculado a proceso, lo que ha mantenido el caso en los titulares de los medios.

A través de un comunicado, Cruz Martínez aclaró que, de las tres acusaciones en su contra, las autoridades desestimaron dos de ellas (intento de robo y feminicidio). A pesar de ser vinculado a proceso, Martínez aclaró que esto no significa que sea culpable, y que el Ministerio Público continuará con la investigación durante los próximos dos meses.

Durante una entrevista posterior, Cruz Martínez aprovechó para enviar un mensaje a su exesposa: “Que sea feliz, uno cree que estando con alguien 25 años, debimos tener un momento de felicidad”, expresó con visible nostalgia, al referirse a su relación con Alicia Villarreal.

Sigue leyendo: