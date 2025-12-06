Redadas migratorias impactan la industria de la construcción en Nueva Orleans

Las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump en Nueva Orleans está afectando a más personas que a quienes están detenidos o arrestados. La industria de la construcción se está viendo afectada.

“Actualmente, los miembros nos informan que es muy difícil cubrir su plantilla. Estamos viendo algunas interrupciones de empleos”, aseguró el director ejecutivo de la Asociación de Constructores de Viviendas del Gran Nueva Orleans, Dan Mills, que tiene 900 miembros.

Mills y otros contratistas afirma que dijeron que incluso los inmigrantes que están legalmente en el país tienen miedo.

“Y ya sean documentados o indocumentados, lo que estamos escuchando es que han visto algunos, al menos lo que se percibe como eventos de perfilación en otros mercados, por lo que hay mucha preocupación por ser, ya sabes, atrapado en una de estas redadas y tal vez ser detenido por unos días o incluso un par de semanas”, manifestó Mills.

El director ejecutivo en cuestión, enfatizó que la Asociación de Constructores de Viviendas no está tomando partido en medio de la represión migratoria.

“Como asociación comercial, realmente no tomamos una posición sobre la efectividad o la importancia de las operaciones”.

La comunidad empresarial hispana está hablando, informó Fox 8 Live.

“El impacto económico va a ser grave”, indicó Mayra Pineda, presidenta y directora general de la Cámara de Comercio Hispana.

La inmigración deja de lado a Mills y dijo que la escasez de la mano de obra en la industria de la construcción puede incrementar los costos.

“Si la gente llama y dice que no puede ir a trabajar hoy, tenemos que encontrar a otra persona, y si encontramos a otra persona, normalmente estará haciendo otra cosa, así que hay que pagarle un poco más de dinero para que venga y haga otra cosa”, expresó Mills.

La falta de trabajadores en la industria de la construcción es de larga. Así, Mills dice que ha escuchado de los contratistas como las redadas migratorias les está costando dinero.

“Tenemos evidencia directa de que esto está sucediendo, y actualmente nuestra organización sin fines de lucro, la Liga Educativa de la Industria de la Construcción de Nueva Orleans, realiza proyectos de mejora comunitaria para la Parroquia de Jefferson en colaboración con los miembros del consejo. Por lo tanto, estamos utilizando fondos gubernamentales para mejorar la comunidad, y ya hemos visto a corto plazo un aumento del 25% en los costos directamente relacionado con la escasez de mano de obra”, señaló.

“Esto es medible, evidente y tiene un impacto positivo en el trabajo que intentamos realizar en la comunidad”, dijo Mills.

La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas dio luz verde una resolución que hace un llamado a los legisladores a establecer vías legales que permitan a las personas sin documentación seguir trabajando en la industria sin el temor a la deportación, si cumplen con los requisitos apropiados, como verificaciones de antecedentes penales, multas, tarifas o pagos de impuestos.

Además, solicita al Congreso modernizar y actualizar los sistemas de inmigración para reducir el atraso.

