Sara Corrales revela el género de su bebé en una fiesta junto a su esposo

Sara Corrales y Damián Pasquini revelaron con una festiva publicación que esperan una niña. Compartieron un video donde bombas de humo rosa y fuegos artificiales iluminaron el cielo, marcando el emotivo descubrimiento. La actriz colombiana añadió que su hija ya tiene un nombre, guardando por ahora ese detalle íntimo. La escena, llena de alegría, fue celebrada al instante por sus seguidores en redes sociales.

“Gracias a nuestra familia, amigos y a cada uno de ustedes, mis seguidores, por acompañarnos con tanto cariño. Sus mensajes, su apoyo y su presencia hacen que este camino sea todavía más hermoso“, escribió Corrales a través de sus redes sociales para mantener la cercanía con sus seguidores.

La noticia del embarazo se había dado a conocer el pasado 13 de noviembre, sorprendiendo al mundo del entretenimiento. Para Sara Corrales, de 39 años, y su esposo Damián Pasquini, este representa la concreción de un plan familiar trazado desde el inicio de su relación. La ilusión de ser padres por primera vez se hizo pública entonces, generando una enorme ola de felicidad entre sus fanáticos.

“Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Esta felicidad es tan inmensa que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, eres la señal más clara de que el amor crea vida, de que el universo escucha, de que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, agregó.

En aquella ocasión, la actriz se refirió al embarazo con profunda emoción y simbolismo. Lo describió como una promesa de vida y un milagro personal, palabras que transmitían la magnitud de este sueño cumplido. La confirmación de que “pronto seremos tres” cerraba su anuncio, encapsulando toda la expectativa de este nuevo viaje que ahora avanza hacia un futuro con nombre de niña.

El camino compartido, desde la primera noticia hasta la revelación del género, pinta una historia de amor familiar muy seguida por el público. Cada paso ha estado marcado por la transparencia y la gratitud de la pareja, quienes han elegido incluir a sus seguidores en su alegría. La espera ahora continúa, pero con el rosa de la revelación tiñendo de nuevos sueños el futuro de los próximos tres.

