Sara Corrales responde a las críticas por hacer ejercicio embarazada

Ahora que vive su etapa de embarazo junto a su esposo Damián Pasquini, Sara Corrales es plenamente consciente de la importancia de mantenerse en buen estado físico. Aun así, no esperaba que al mostrar en redes sociales su rutina de entrenamiento se generara una fuerte ola de críticas.

A través de sus historias de Instagram, la artista colombiana expresó su tristeza al constatar que persisten tabúes respecto a ejercitarse durante la gestación y reiteró que jamás realizaría una actividad que no estuviera aprobada por sus médicos.

“En su gran mayoría, los mensajes que he recibido de mis seguidoras son muy bonitos, con buena intención. Entiendo la preocupación de muchos de ustedes porque de pronto no están acostumbrados a ver a una mujer embarazada entrenar así, pero yo creo que parte de mi responsabilidad es crear un poquito de conciencia y aprender de toda esta información nueva que hay. Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, dijo.

La actriz también difundió varios testimonios de especialistas que sostienen que mantenerse activa físicamente durante el embarazo no solo favorece a la futura madre, sino también al bebé, al contribuir al bienestar de ambos y facilitar un parto con menos complicaciones.

“Damián y yo nos hemos estado asesorando muy bien por ginecólogos, deportólogos, y gente profesional, entonces por eso quiero compartir con ustedes los beneficios infinitos que hay en hacer deporte en el embarazo. Veo que hay tanta desinformación que me gustaría hacer un en vivo con especialistas para que empiecen a cambiar ese chip en la sociedad, que vean que hay muchos embarazos acompañados del deporte y de la vitalidad y de la salud que trae todo esto consigo”, agregó.

Por último, reafirmó que continuará ejercitándose: “Yo por mi lado seguiré haciendo deporte porque soy consciente de los todos los beneficios enormes que esto me trae no solamente a mí, sino a mi bebé”.

