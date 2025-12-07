Adolescente acusado de atacar a pareja en su jardín tras reunión de carreras de autos en Queens

Un joven de Queens enfrenta hasta 25 años de cárcel si es declarado culpable de atacar a una pareja en el distrito luego de que una reunión de carreras de autos ser volviera violenta el mes pasado, indicaron las autoridades.

Identificado como Justin Aguilera, de 19 años, enfrenta dos cargos de agresión en grupo y cuatro cargos de agresión, además de cargos de disturbios y allanamiento, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La fiscalía de Queens lo acusó de participar en la golpiza a Blake y Melissa Ferrer en el jardín frente a su casa en Malba, a altas horas de la noche, hace dos fines de semana.

Los funcionarios argumentaron que Aguilera formaba parte de un grupo que irrumpió en la tranquila cuadra residencial en unos 50 vehículos, conduciendo imprudentemente, haciendo rosquillas, rompiendo botellas de vidrio y encendiendo fuegos artificiales.

En un momento dado, miembros del grupo prendieron fuego a automóvil vacío en medio de la calle, señalaron los policías.

“Nuestras calles son espacios compartidos y nunca son pistas de carreras. Mi oficina no permitirá la ocupación ilegal de nuestros vecindarios”, dijo Melinda Katz, fiscal de distrito de Queens. “Este violento incidente ha indignado a nuestra ciudad”.

Un video que se hizo viral muestra a los Ferrer confrontando a varios integrantes de la horda afuera de la casa, cerca de la intersección de la calle 141 y la avenida 11. De acuerdo con la fiscalía, una persona amenazo con matar a Ferrer, diciendo: “Te voy a reventar. Te voy a meter dos metros bajo tierra. No estás duro”.

Cuando una de las personas caminó hacia la puerta principal de la pareja, los fiscales dijeron que Blake Ferrer trató de detenerlo y el grupo lo atacó, golpeándolo y pateándolo mientras su esposa intentaba alejarlos, informó Gothamist.

El NYPD y la fiscalía describieron a Aguilera como uno de los principales agresores. Los cargos de agresión pandillera se derivan de la acusación de que participó en el ataque con al menos otras tres personas.

Ferrer fue trasladado a un hospital local luego del terrible hecho y recibió tratamiento por costillas rotas, un hombro y la nariz partida, una fractura de tiroides e hinchazón en la parte posterior de la cabeza, de acuerdo con los fiscales.

Aguilera fue procesado por los cargos mencionados anteriormente en el Tribunal Penal de Queens en viernes en la madrugada. El juez fijó una fianza de $100,000 dólares en efectivo y $300,000 dólares en concepto de fianza. La próxima audiencia del joven está pautada para el miércoles 10 de diciembre.

Los agentes del NYPD dijeron que están buscando a otras tres personas implicadas en el incidente.

Los vecinos y la concejal Vickie Paladino, quien representa a Malba, criticaron principalmente al NYPD por su lentitud en responder a numerosas llamadas al 911 sobre la situación mientras se desarrollaba.

Por su parte, la policía manifestó que estaban manejando varios incidentes en la comisaría esa noche, y una vez que la llamada por las carreras de autos se elevó a “delito en curso”, un supervisor de patrulla llegó a la escena en unos 10 minutos.

Los bomberos ya estaban apagando el fuego del auto incendiado. Tras el hecho, los funcionarios informaron que se reunió con Paladino y los residentes y que aumentaron las patrullas en la zona.

“Esto no ha terminado y no voy a permitir que esto continúe hasta que todos los involucrados enfrenten consecuencias”, declaró Paladino en un comunicado en X. Agregó que Aguilera fue detenido por tener la licencia suspendida luego del incidente de Malba, lo que ayudó a las autoridades a identificarlo por su implicación con la supuesta agresión. Además, dijo que la policía confiscó el vehículo principal usado en las carreras de autos esa noche.

La concejal añadió que se reuniría con funcionarios de transporte y la policía de la ciudad para discutir mejoras de infraestructura que desalentarían encuentros de vehículos similares en el futuro.

