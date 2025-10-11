Policía de Nueva York capturó a sospechosos tras una persecución de película en el Bronx

Una alerta rutinaria por un vehículo robado terminó en una persecución de película por las calles del Bronx. Un video publicado por el Departamento de Policía de Nueva York muestra el momento en el que varios agentes persiguen a dos presuntos ladrones de autos que intentaban escapar en un Dodge Charger 2025 azul brillante.

You can run, but you can't hide.



When cops were alerted of a stolen vehicle in the Bronx, they got to work. With help from our drone team, the cops on the ground were able to stop the car and make two arrests, recovering an illegal gun. pic.twitter.com/hMApZSUOJ0 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 11, 2025

El incidente ocurrió la mañana del 17 de septiembre, cuando el sistema de lectores de matrículas del NYPD detectó el vehículo robado circulando por East 167th Street y Morris Avenue, en el vecindario de Claremont Village, reseñó The New York Post.

Un operador de drones del departamento localizó el automóvil desde el aire y comenzó a transmitir su ubicación en tiempo real a los agentes en tierra.

Las imágenes muestran una persecución vertiginosa por las calles del Bronx. Al menos seis patrullas se sumaron a la carrera, mientras el conductor del Charger intentaba evadirlas conduciendo sobre las aceras y esquivando vehículos detenidos en los semáforos.

El Departamento de la Policía de Nueva York publicó un video de la persecución. Foto: NYPD / Cortesía

La huida terminó cuando el vehículo robado impactó contra una camioneta deportiva en Walton Avenue, de acuerdo con el medio neoyorquino. En el video se escucha cuando un agente grita: “¡Salgan del coche!”, y muestra a los sospechosos bajarse del vehículo e intentaron correr para escapar.

Uno de los policías, con la cámara corporal encendida, persiguió a uno de ellos y logró arrestarlo. Otros agentes vestidos de civil interceptaron al segundo individuo casi al mismo tiempo y lo inmovilizaron, sin embargo, la situación se puso más tensa cuando descubrieron que estaba armado.

“¡La tengo, la tengo!”, dijo un agente al quitarle el arma.

La policía logró quitarle el arma a uno de los sujetos. Foto: NYPD / Cortesía

The New York Post señaló que los detenidos fueron identificados como Emmanuel Torres, de 26 años y residente de Newark (Nueva Jersey) y Ricky Fernández, de 25 años, originario de Linden (Nueva Jersey).

El rotativo indicó, de acuerdo con las autoridades, que a Torres lo acusaron de posesión de armas y posesión criminal de propiedad robada. Fernández, por su parte, enfrenta cargos por robo de auto, posesión ilegal de propiedad robada, conducción temeraria y posesión de drogas, incluido crack.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Post, ambos se declararon inocentes. Fernández fue liberado bajo palabra y Torres quedó en libertad sin condiciones económicas.

