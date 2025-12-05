Mujer militar y bebé halladas sin vida en playa en Nueva York: ex novio arrestado en Florida 28 años después

Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron hallados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta este año.

Se presume que el arrestado era el padre del niña y su apellido fue clave para que los investigadores lo localizaran, informaron fuentes policiales a ABC News. El presunto homicida de 66 años compareció el jueves ante un juez de Florida para responder a los cargos, en virtud de una orden de arresto emitida desde Nueva York. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Dykes no se declaró culpable y deberá comparecer nuevamente ante un tribunal de Florida la próxima semana, mientras el condado Nassau solicita su extradición a Nueva York. Jackson tenía 26 años cuando fue encontrada desmembrada en Lakeview en junio de 1997. El cuerpo de su hija de 2 años fue hallado 14 años después cerca de Gilgo Beach, en 2011.

Durante años la veterana del Ejército de Estados Unidos era conocida solo como “Peaches” debido a un tatuaje distintivo, y su hija como “Baby Doe”. Hasta que en abril de 2025 las autoridades de Nueva York anunciaron que finalmente habían identificado a Jackson y a su hija y ofrecieron una recompensa de $25,000 dólares por información sobre este caso.

Las causas de sus muertes no han sido determinadas. Los restos de la niña fueron encontrados en 2011 cerca de donde se habían hallado los de otras mujeres a lo largo de la costa sur de Long Island, lo que en principio llevó a especular que el caso estaría relacionado con los presuntos asesinatos en serie de Gilgo Beach por los cuales ha sido acusado Rex Heuermann. Pero ahora la detención de Dykes parece haber cerrado esa teoría.

Stephen Fitzpatrick, detective de homicidios de la Policía del condado Nassau, afirmó en abril que no se había establecido un vínculo genético entre Jackson y la bebé hasta un análisis de ADN realizado en 2015. El caso fue posteriormente transferido al FBI, cuyos expertos forenses lograron identificar los cuerpos.

Jackson era madre soltera al momento de su muerte y vivía en el barrio Sunset Park de Brooklyn. Sirvió con honores como veterana del Ejército de Estados Unidos entre 1993 y 1995, según el detective. “Posiblemente trabajaba en un consultorio médico, como asistente médica, mientras vivía en Brooklyn”, declaró Fitzpatrick a la prensa. “Mientras iba a trabajar, nos informaron que podría haber una amiga o vecina que cuidaría al bebé”.

En tanto el arquitecto Heuermann ha sido vinculado con los homicidios de siete trabajadoras sexuales: Valerie Mack (24), Jessica Taylor (20), Megan Waterman (22), Melissa Barthelemy (24), Maureen Brainard Barnes (25), Sandra Costilla (28) y Amber Lynn Costello (27). La mayoría de los restos de estas víctimas fueron encontrados en playas a lo largo de Ocean Parkway, en la costa sur de Long Island, en el condado Suffolk, entre 1993 y abril de 2011.

Largos misterios policiales

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. La semana pasada se determinó que Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

El mes pasado John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o

Andrew Dykes / Hillsborough County Sheriff’s Office