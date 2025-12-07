De qué trata la nueva serie de Netflix que puedes disfrutar en un maratón

Netflix continúa consolidando su liderazgo en contenido original con producciones que captan la atención desde el primer instante. Su reciente estreno, Los abandonados en Netflix, promete convertirse en un fenómeno al combinar elementos de drama, acción y suspenso, posicionándose como una serie imperdible de Netflix para los fanáticos del streaming.

La trama se desarrolla en el lejano Oeste, donde la supervivencia y la búsqueda de fortuna definen cada paso de los protagonistas. Este escenario permite a la plataforma ofrecer historias del Oeste para maratonear y series ambientadas en el siglo XIX, ideales para quienes buscan aventuras con un trasfondo histórico y emocionante.

Protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, la serie cuenta con siete episodios que pueden disfrutarse de manera continua. Además, incluye a actores reconocidos como Nick Robinson, Michiel Huisman y Patton Oswalt, consolidando un elenco que aumenta el atractivo y convierte a Los abandonados en una serie destacada de Netflix y en una ficción con gran reparto de actores famosos.

De qué trata Los abandonados

La historia se centra en dos familias que, pese a sus diferencias, deben unir fuerzas ante una amenaza común: un poder ambicioso que busca apoderarse de sus tierras y recursos. Este conflicto ofrece a los espectadores tramas del Oeste con conflictos familiares y historias de supervivencia en territorios históricos.

Ubicada en Oregón en 1850, la serie refleja la vida de comunidades agrícolas cuya estabilidad se ve amenazada por la expropiación de sus tierras. Los habitantes deben organizarse para proteger su modo de vida, generando situaciones de tensión y confrontación que convierten a Los abandonados en un western imperdible y en una serie de drama histórico para streaming.

En el centro de la historia destacan Constance (Gillian Anderson) y Fiona (Lena Headey), líderes de los clanes que defienden su identidad y propiedad. La alianza forzada entre las familias se convierte en clave para resistir las presiones externas, reforzando el concepto de personajes femeninos fuertes en series y liderazgo femenino en producciones de Netflix.

El género western atraviesa un renacimiento, impulsado por series como Yellowstone y otras producciones disponibles en plataformas de streaming. El interés del público por historias del Oeste sigue vigente, lo que posiciona a Los abandonados como un nuevo referente del western y como una serie del Lejano Oeste para maratonear en Netflix.

La serie combina la esencia clásica del western con elementos contemporáneos, ofreciendo acción, drama y desarrollo de personajes complejos. Su enfoque permite que tanto los fanáticos del género como nuevos espectadores puedan disfrutar de estrenos destacados de Netflix y de series de suspenso histórico para streaming.

En definitiva, Los abandonados llega para reforzar la presencia de Netflix en el catálogo de ficciones de época. Con un elenco de renombre, trama intensa y ambientación cuidada, se presenta como una de las mejores series para maratonear este fin de semana y como un título destacado en el género del western en streaming, ideal para todos los públicos.