Steve Buscemi vendió la casa en Brooklyn en la que vivió durante años

El actor Steve Buscemi ha cerrado su año con la venta de una casa en Brooklyn , Nueva York, en la que vivió durante años. Se informa que la transacción se hizo fuera del mercado de bienes raíces.

Según ‘Realtor.com’, el actor de 67 años habría recibido poco menos de $5 millones de dólares por la propiedad que compró en 1997 junto con su difunta esposa Jo Andre.

Este mismo año, Buscemi fue visto interpretando a Barry Dort, el nuevo director de la Academia Nevermore, para la serie de Netflix ‘Wednesday’. Su personaje fue de gran importancia para la historia protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton.

Regresando a su propiedad recién vendida, se tiene que decir que fue construida en 1901. Como no entró oficialmente al mercado de bienes raíces no se tiene acceso a fotos, peros sí se ha dicho que tiene una extensión de 3,600 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sal de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Durante sus años viviendo en esta casa, Buscemi se hizo popular en el vecindario. No lo logró solo por ser un actor de Hollywood, sino porque hizo proyectos que tenían que ver con la zona. Por ejemplo, fue protagonista de un blog llamado ‘What’s on Steve Buscemi’s Stoop?’, en el que se registraba el encuentro con objetos que el mimo actor dejaba en la puerta de su casa.

Se dice que actualmente el actor está viviendo en un penthouse en Kips Bay, Manhattan, que compró hace un par de años. La compra de la nueva propiedad la hizo cuatro años después de que su esposa, la coreógrafa Jo Andres, muriera. Ambos estuvieron juntos desde 1987.

Seguramente, deshacerse de la residencia fue difícil para él por los recuerdos. Por los momentos se desconoce la identidad del comprador, pero ‘Realtor.com’ dice que para la compra usaron dos fideicomisos.

