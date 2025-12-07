El inglés Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, después de terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, última cita de la temporada.

El británico aseguró el título pese a la victoria de Max Verstappen (Red Bull), quien cerró el año con otra exhibición en Yas Marina, pero sin margen suficiente para impedir que McLaren completara su mejor campaña del siglo con los dos campeonatos: pilotos y constructores.

Norris, de 26 años, llegaba a la carrera con un escenario claro: subir al podio le garantizaba el campeonato. Bajo presión constante de Verstappen en las vueltas finales, el piloto de Bristol resistió y devolvió el título a Reino Unido, convirtiéndose en el undécimo británico en lograrlo. La diferencia final fue mínima: 423 puntos contra 421.

Verstappen, que a sus 28 años sumó su triunfo número 71 para afianzar la tercera mejor marca histórica en la categoría, culminó segundo en la clasificación general. Su compañero en la lucha, Oscar Piastri, terminó la carrera en la segunda posición, aunque sin opciones reales tras depender de un tropiezo de ambos contendientes.

Verstappen dejó el campeonato al rojo vivo hasta el final

El neerlandés llegó a liderar una remontada monumental tras quedar en septiembre a 104 puntos de Piastri. Encadenó cinco victorias en las últimas ocho carreras y no dejó de subir al podio en ese tramo, lo que lo llevó a la última fecha con opciones reales. Además, su octava pole del año en Abu Dabi confirmaba su condición de rival más peligroso.

Aunque había sido Norris quien dominó los entrenamientos del viernes, Verstappen marcó el ritmo en la clasificación. Guardó neumáticos en Q2 y en su segundo intento de Q3 selló una pole que ya tenía encaminada desde el primer registro.

Una carrera controlada por McLaren

Al inicio, los tres primeros conservaron sus posiciones y tanto Leclerc como Alonso ganaron un lugar al superar a George Russell. Piastri fue el primero en atacar, rebasando por fuera a Norris en la segunda vuelta.

Las paradas tempranas marcaron el ritmo. Russell abrió el ciclo y obligó a Norris y Leclerc a cubrirse para evitar un undercut. McLaren dividió estrategias: Piastri arrancó con neumáticos duros y lideró provisionalmente antes de su detención tardía. Su ritmo permitió a la escudería administrar la carrera sin sobresaltos.

