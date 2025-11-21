Helmut Marko da una nueva crítica contra el Checo Pérez y lo compara con Verstappen

El reconocido asesor deportivo de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, Helmut Marko, no dudó en lanzar una nueva crítica sobre la forma de conducir del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y señalar además las diferencias clave que existían con el neerlandés y múltiple campeón mundial, Max Verstappen.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el podcast F1 Beyond the Grid, donde Marko habló sobre los puntos clave que para él impidieron al mexicano a pelear por el campeonato mundial; esto al considerar que el piloto no tenía el hambre suficiente para acabar primero en cada uno de los Grandes Premios que disputaba.

Uno de los puntos que más resaltó Marko fue la “caballerosidad” de Checo, un rasgo que consideró fundamental para entender las diferencias entre ambos pilotos y el motivo por el que no solía quedar en la primera posición.

Checo Pérez desea volver a pilotar en la Fórmula 1. Crédito: Fernando Llano | AP

“Si quieres ser campeón del mundo no puedes ser un piloto caballeroso. Cuando teníamos un auto con la parte trasera inestable, Checo levantaba el pie, mientras Max seguía acelerando a fondo”, comentó el asesor de Red Bull, subrayando que la mentalidad de un campeón exige un enfoque mucho más agresivo y decidido en la pista.

“Max es el yerno perfecto para cualquier madre, pero dentro del auto se transforma. No tiene compromisos con nadie y su tacto y control del monoplaza lo hacen sobresalir”, señaló el austriaco.

Al mismo tiempo sostuvo que la capacidad de Verstappen para mantener la concentración y el control, incluso en situaciones complicadas, lo ha hecho destacar sobre otros pilotos para poder alcanzar así sus diversos campeonatos.

El asesor de Red Bull detalló con más claridad cómo los dos pilotos reaccionaron de manera distinta frente a la misma situación; enfatizó que la confianza de Verstappen en su habilidad y en el coche le permite manejar condiciones difíciles de manera más efectiva que su compañero de equipo.

“Teníamos un auto que era muy inestable en la parte trasera. Y mientras Checo Pérez levantaba el pie del acelerador, le preguntabas a Max y te decía que quizá era un poco inestable, pero aun así seguía acelerando a fondo”, recordó Marko.

Marko (L) acostumbra a darle consejos al volante a Checo Pérez (R). Crédito: Darko Bandic | AP

Además de sus comentarios sobre Pérez, Marko habló sobre la posible incorporación de Lando Norris a la escudería de Red Bull, rumores que han ido tomando forma durante las últimas semanas a pesar de que el piloto de McLaren ahora está en la lucha por el título.

“Tuvimos algunas conversaciones, pero no llegaron a concretarse. Creo que habría encajado perfectamente con nuestro equipo, aunque no siempre es posible contar con todos los pilotos”, concluyó el asesor de la escudería austriaca, dejando claro que no todas las oportunidades se pueden materializar.

La próxima carrera será este domingo 23 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, donde Verstappen intentará quedarse con el primer lugar para acercarse a la primera posición que es de Lando Norris (390 puntos); actualmente el neerlandés marcha tercero con 341 tantos acumulados.

Sigue leyendo:

–Cade Cowell podría regresar a la MLS con el New York Red Bulls

–Entrenador de Portugal aplaude el trabajo de Paulinho en la Liga MX

–Robert García advierte a Jake Paul por el riesgo que representa Joshua