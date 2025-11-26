El veterano Adrian Newey será el nuevo director de Aston Martin para la temporada 2026 de Fórmula 1

Aston Martin confirmó un cambio estructural profundo en su liderazgo deportivo a partir de 2026: Adrian Newey será el nuevo director de equipo, mientras que Andy Cowell, actual team principal y CEO, asumirá el rol de director de estrategia.

En un comunicado oficial, la escudería explicó que ambos ejecutivos “han acordado dividir sus responsabilidades para centrarse en sus fortalezas y experiencia individuales, garantizando así la eficiencia organizativa”. Con este movimiento, Aston Martin busca maximizar la estructura interna de cara a los importantes desafíos que se avecinan con el nuevo reglamento técnico y la llegada de Honda como proveedor de unidades de potencia.

Newey, considerado el diseñador más influyente en la historia de la Fórmula 1, se sumó al equipo como accionista a comienzos de esta temporada. Sus monoplazas acumulan 12 campeonatos de constructores, y su participación le otorga un nivel de jerarquía superior al de cualquier director técnico del paddock.

El británico de 66 años ya ejercía como socio técnico gerente, pero ahora tendrá el control completo del área deportiva como director de equipo. “Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual en nuestro equipo. Estoy deseando asumir este nuevo puesto, ya que nos sitúa en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva con Aston Martin ahora como equipo oficial, sumado al considerable reto que supone la nueva normativa”, afirmó.

También valoró la importancia del rol que asumirán sus aliados internos de cara al próximo ciclo competitivo: “El nuevo puesto de Andy, centrado en la integración de la nueva unidad de producción con nuestros tres socios clave, será fundamental en este camino”.

Por su parte, Cowell, quien llegó hace 14 meses para reemplazar a Mike Krack, pasará a liderar la estrategia técnica global del proyecto. Exjefe de motores de Mercedes, ahora tendrá participación directa en la coordinación con Honda, así como con los nuevos socios Aramco y Valvoline, responsables del suministro de combustibles y lubricantes.

Lawrence Stroll, accionista mayoritario y presidente ejecutivo, se mantendrá al frente de las operaciones comerciales de la escudería.

El gran objetivo del proyecto está marcado: competir por victorias y campeonatos a partir de 2026. Para ello, Aston Martin ha invertido en una nueva fábrica, un túnel de viento de última generación y la reestructuración completa del área técnica.

