Sebastian Vettel confía en que Aston Martin pueda competir en la Fórmula 1 

Pocas figuras dentro del paddock tienen tanta autoridad para hablar del presente de la Fórmula 1 como el piloto alemán, Sebastian Vettel, quien ha conquistado un total de cuatro títulos dentro de la categoría reina del automovilismo y decidió abordar distintos temas de la actualidad como el papel de Aston Martin en la nueva etapa reglamentaria, hasta el progreso de Verstappen y la adaptación de Hamilton a Ferrari.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, donde consideró que la escudería británica aún debe ensamblar correctamente todas sus herramientas para dar un salto real de competitividad y así luchar por el título mundial.

“Hay que adaptarse al nuevo túnel de viento, a la fábrica, al simulador, a Honda… Los ingredientes están ahí, pero lo difícil es hacer ese ‘click’. En 2023 tuvieron un fantástico inicio y sufrieron un poco al final, 2024 y 2025 han sido difíciles, pero los recursos y la gente están ahí, ¿por qué no? Lo veremos el año que viene”, expresó.

El español Fernando Alonso de Alpine celebra tras terminar tercero en el Gran Premio de Brasil. Crédito: Isaac Fontana | EFE

Vettel también se refirió al peso que podría tener Adrian Newey en el futuro del equipo al tener ahora una mayor responsabilidad al desempeñarse como ingeniero para buscar mejorar el nivel de los monoplazas.

“Si Aston Martin es capaz de darle el entorno adecuado puede ser, no una bala mágica, sino una gran contribución a un gran coche. Lo sabremos pronto”, resaltó.

El piloto alemán también habló sobre el español Fernando Alonso, destacando tanto su mentalidad como su carácter competitivo. Aplaudió que a pesar de su edad y la gran cantidad de años dentro de la Fórmula 1, todavía se mantiene como uno de los mejores pilotos del planeta.

“Tiene mucha confianza en sí mismo. En 2019 y 2020 ya iba hacia abajo y estoy feliz de decirlo ahora, no tenía ese último extra”, enfatizó el piloto en sus declaraciones. .

El alemán también explicó las razones por las que su carrera terminó antes que la del piloto español, quien seguirá compitiendo al menos hasta 2026.

Checo Pérez consiguió si primera victoria de la temporada 2023 en Arabia Saudita. Crédito: Lars Baron | Getty Images

“Fernando está en una fase diferente en su vida, yo he construido una vida fuera de la F1 con mi mujer y mis hijos. Me encanta competir, pero nunca fue toda mi identidad. Fernando tiene otra vida diferente, no tiene hijos, yo tomé un camino que me permitió parar cuando ya tenía mucho construido más allá de las carreras”, agregó.

Mensaje a Hamilton

Para finalizar, Sebastian Vettel decidió aprovechar esta entrevista para enviarle un mensaje de aliento y recomendación al británico Lewis Hamilton tras su firma con la escudería italiana Ferrari.

“Le dije a Lewis: ‘El único consejo que puedo darte, el mejor consejo, es que aprendas el idioma, que lo aprendas muy, muy bien. Aprendí italiano, tomé clases, me llevaba bien y entendía, pero no era perfecto. Debería haber estudiado más italiano, quizás haber pasado más tiempo en Italia para comprender mejor la cultura”, concluyó.

