El verdadero atractivo de hornear: terapia, conexión y química

El arte de preparar y amasar

En la repostería la magia empieza mucho antes de extender la masa de la tarta. Hornear puede ser muchas cosas: un acto de creación , conexión , control. Hay algo reconfortante en su estructura: medir, remover, transformar un puñado de ingredientes en algo delicioso.

Aunque la vida no siempre parezca ordenada, sigue la receta y todo saldrá según lo planeado. Es como una terapia, con un regalo al final.

“Hornear es mi mejor manera de conectarme con el mundo que me rodea: hacer algo maravilloso y compartirlo con otros y ver cuánta alegría reciben de algo que hice con mis propias manos”, dice la chef Joanne Chang, copropietaria de Flour Bakery en Boston y autora de libros de cocina de repostería.

“Es una manera de hacer el mundo un poco más dulce, una galleta, un pastel, una tarta a la vez”.

Una salida para todo tipo de emociones.

Cuando hace frío afuera, hay algo acogedor en una cocina cálida y el aroma de algo dulce.

Pero hornear también puede ser una catarsis para sentimientos más volátiles: el término “hornear con furia” fue popularizado por la escritora Tangerine Jones, quien recurrió a la harina y al azúcar para canalizar su ira ante las injusticias del mundo.

Hornear puede ser una cuestión de mantener tradiciones o, tal vez, de curiosidad (¿qué es el julekake, de todos modos?).

Involucrando la cabeza, así como el corazón

A Hannah Skobe, estudiante de doctorado en astrofísica en Pittsburgh, le encanta el aspecto químico de la repostería: por ejemplo, cómo se comporta de manera diferente la mantequilla a distintas temperaturas o por qué las proteínas de las claras de huevo se descomponen cuando se baten demasiado.

Ella también considera que el proceso es terapéutico y un descanso muy necesario del trabajo.

Ron Ben-Israel, quien se especializa en elaborados pasteles de bodas como chef y propietario de Ron Ben-Israel Cakes, en la ciudad de Nueva York, se sintió atraído cuando era niño por “observar cómo los ingredientes cambiaban a través de la técnica” en la cocina de su madre.

“Lo que más me fascinó fue el proceso de batir las claras de huevo para hacer merengue”, dijo.

Conectando con el propio pasado

Para él y para otros, hay un toque de nostalgia. La receta de rugalach de sus padres, el pastel que preparaba su tía favorita cada Día de Acción de Gracias, las galletas que ayudaban a decorar de niños.

O es una manera de marcar el calendario: una galleta crujiente y mantecosa en otoño después de una expedición de recolección de manzanas, pan de soda irlandés en el Día de San Patricio, un pastel de cumpleaños favorito que se debe hacer todos los años.

La belleza de ensuciarse las manos

El verdadero placer está en el proceso: medir, mezclar y la mágica promesa de algo delicioso. Crédito: Shutterstock

Alex George, del blog Lily P Crumbs, encuentra algo satisfactoriamente táctil y tangible en la repostería. Cascar huevos, batir mantequilla: hay mucho placer sensorial, especialmente en un mundo dominado por las pantallas. Amasar pan, untar el glaseado en rollos de canela.

Sus lectores, dice, “aman el proceso tanto como el resultado”.

La emoción del descubrimiento

A George le encanta inventar nuevos tipos de repostería y busca inspiración cada vez que prueba algo nuevo: «La comida salada es mi inspiración favorita. Una increíble sopa de cebolla francesa que comí hace poco inspiró mis galletas de cebolla caramelizada con mantequilla compuesta para sopa de cebolla francesa».

Bernard Wong, un ávido panadero casero de Nueva York, también disfruta explorando nuevas técnicas. Ha experimentado con masas laminadas (como croissants y hojaldre) y recientemente ha experimentado con la técnica del este asiático —conocida como tangzhong en China y yudane en Japón— que consiste en verter agua hirviendo sobre la harina para cocerla parcialmente, lo que da como resultado panes más suaves y esponjosos.

A Wong le encanta saciar sus antojos preparándolo él mismo. Por ejemplo, no pudo encontrar pan anadama, un pan de levadura tradicional de Nueva Inglaterra, “pero sé cómo hacerlo”.

“Es económico, puedo controlar lo que hay dentro y me permite pasar el tiempo cuando estoy en mi apartamento y mantener mis manos ocupadas”, dijo.

A menudo elige ingredientes de alta calidad y aun así ahorra dinero en comparación con comprar el producto terminado. Se da el lujo de comprar chocolate caro como Callebaut y Valrhona, por ejemplo, y le pone tantas chispas como puede a sus galletas.

Hablando el idioma de los dulces

Mejor aún, dulces como estos se pueden compartir y expresar un sentimiento. Podría ser algo tan simple como “Te extrañé” o “Pensé que podrías necesitar algo dulce para superar este momento”.

Recientemente, Skobe preparó un pastel de plátano con glaseado de queso crema para sus compañeros de trabajo: “Me encantó ver a todos mis amigos venir a mi escritorio a tomar una rebanada”.

Como dice Chang: “Estoy agradecido de poder hacer algo que me encanta tanto y que otros también aman tanto”.

En esencia, hornear es una actividad esperanzadora. Puede que se trate de alimentar a otros, de celebrar o de crear un momento de calma en un mundo caótico, pero también se trata de la creencia de que si mides los ingredientes y sigues los pasos, algo bueno debería salir de ello.

Ah, ¿y el julekake? Es un pastel navideño noruego.

