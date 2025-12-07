Expolicía de Nueva Jersey presuntamente esposó y manoseó a bomberos en falsos entrenamientos

Un expolicía de Nueva Jersey que laboraba como jefe de bomberos voluntarios fue detenido el jueves luego de que los oficiales bomberiles aseguraran que los había esposado y manoseado y había cometido otros “actos de contacto sexual” durante entrenamientos falsos.

Identificado como Robert Sinnott, Jr., un expolicía de 52 años y exjefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Silverton en Toms River, Nueva Jersey, fue detenido en su casa en Cape Coral, Florida, anunció la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey en un comunicado de prensa.

Varios bomberos voluntarios que trabajaron con Sinnott afirmaron que, entre los años 2022 y 2023, “creó situaciones en las que estaría solo” con sus posibles víctimas en varios sitios, incluida la estación de bomberos y su casa, dice el comunicado.

Varios dijeron que, en una oportunidad, los “esposó bajo el pretexto de ‘entrenamiento'” y los obligo a “tener contacto sexual”, expresó la oficina del fiscal general.

Otros más mencionaron que vieron a Sinnott tomarles fotografías mientras todavía seguían esposados, informó New York Post.

En medio de la investigación de la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad de Nueva Jersey sobre la supuesta mala conducta de Sinnott, las víctimas y otros bomberos manifestaron que muchos de ellos “veían a Sinnott como un mentor y un modelo a seguir”, de acuerdo con el comunicado.

En el mes de marzo, tres bomberos voluntarios que trabajaban para la compañía de Bomberos Voluntarios N.° 1 de Silverton presentaron una demanda acusando a Sinnott de agresión sexual y afirmaron que otros integrantes del liderazgo del departamento hicieron pasaron por completo el repetitivo abuso.

Los demandantes, todos ellos hombres, resaltaron el esposamiento forzado citado por la Procuraduría General de la República.

Asimismo, describieron “manifestaciones policiales simuladas que supuestamente se volvieron violentas y sexualmente explícitas”, según NJ.com.

Sinnott fue acusado de cuatro cargos de contacto sexual delictivo en cuarto grado y un cargo de conducta indebida en segundo grado, de acuerdo a la Fiscalía General. Podría enfrentar hasta 10 años tras las rejas si es declarado culpable únicamente del cargo de conducta indebida.

En la actualidad se encuentra encarcelado en la prisión del condado de Lee, en Florida, en espera de su extradición a Nueva Jersey.

