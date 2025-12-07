ICE arrestó a casi 75,000 personas sin antecedentes penales, según informes

Cifras recientes apuntan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha arrestado a cerca de 75,000 personas que no poseen antecedentes penales, pese a que la Administración Trump ha afirmado que los arrestos se centran en migrantes con historial criminal.

El informe, publicado por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, a través de una demanda legal contra ICE, señala que entre el 20 de enero y el 15 de octubre de ese año, ICE detuvo a aproximadamente 220,000 personas.

Ariel Ruiz Soto, analista principal de políticas del Migration Policy Institute, comentó a NBC News sobre esta discrepancia: “Esto contradice lo que la administración ha estado diciendo sobre las personas que son criminales convictos y que están persiguiendo a los peores de los peores”, precisó Soto.

Origen de las cifras de ICE

Los datos son recolectados por una unidad interna de ICE, que se encarga del registro de arrestos, detenciones y deportaciones, apuntó NBC, que señaló que la administración había dejado de publicar de forma regular información detallada sobre los arrestos de ICE en enero.

Para los detenidos que sí tenían antecedentes penales, los datos no diferencian entre aquellos que cometieron delitos menores y aquellos involucrados en crímenes graves, como violación o asesinato, los cuales el gobierno afirmó que eran su principal objetivo.

Estadísticas no incluyen arrestos de la Patrulla Fronteriza

Asimismo, las estadísticas publicadas no incluyen los arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza. La agencia realizó acciones en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, e incluso redadas en Nueva Orleans.

Tanto la Patrulla Fronteriza como ICE dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero son agencias distintas, indicó NBC. A pesar de que la Patrulla Fronteriza opera usualmente en las fronteras, cientos de sus agentes han sido reubicados al interior del país para buscar a inmigrantes indocumentados.

Ruiz Soto también señaló la falta de información sobre las actividades de la otra agencia: “Esa es la caja negra de la que no sabemos nada”, y se preguntó “¿Cuántos arrestos está realizando la Patrulla Fronteriza? ¿Cuántos de ellos resultan en deportaciones y en qué condiciones?”

