Donald Trump opinó sobre el caso de Mark Sánchez: “Algo loco pasó”

El caso de Mark Sánchez y su episodio de agresión en Indianápolis escaló a lo político y llegó a la Oficina Oval de la Casa Blanca. Uno de los últimos en opinar sobre la situación ha sido el presidente Donald Trump.

En una conversación telefónica para el programa ‘Greg Kelly Reports’, de ‘Newsmax’, Trump abordó la historia al final de la jornada del pasado lunes. El mandatario dijo no conocer todos los detalles, pero se mostró convencido de que “algo malo pasó”.

“Eso fue muy lamentable”, expresó Trump. “Es un buen tipo, no sé qué pasó. Algo malo pasó. Algo un poco loco pasó (…) solo puedo decir que era un buen tipo… lo conozco un poco”, agregó.

Trump on Mark Sanchez: He's a nice guy. I don't know what happened. Something bad happened. Something a little crazy happened. I can only report that he was nice pic.twitter.com/Sz6XQeX0ig — Acyn (@Acyn) October 7, 2025

Las declaraciones de Trump van en consonancia con el contexto, debido a que Sánchez pasó gran parte de su carrera en Nueva York jugando para los Jets, ciudad en la que residía el empresario antes de ser presidente en dos ocasiones.

Sánchez, que ahora es comentarista de FOX Sports, se encontraba en la ciudad para la transmisión del duelo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts. No obstante, fue reemplazado por Brady Quinn tras el incidente.

El pasado lunes, las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares.

Lo que pasó con Mark Sánchez en Indianápolis

El pasado sábado por la noche, Sánchez irrumpió en el vehículo de Perry Tole, un repartidor de aceite comestible. El exjugador exigía que movieran el auto y alegó haber hablado con el gerente del hotel.

El conductor, al notar su estado de ebriedad, intentó llamar a su supervisor, pero fue bloqueado, lo que desató una pelea. El forcejeo escaló y Sánchez habría arrojado al conductor contra una pared y luego al suelo.

Este respondió con gas pimienta y, al ver que seguía avanzando, lo apuñaló varias veces. El exjugador logró huir hasta un bar cercano, donde recibió primeros auxilios antes de ser trasladado en ambulancia.

Según un comunicado de su hermano Nick, el ex mariscal de campo sigue recibiendo atención médica en un hospital y enfrentando el proceso legal en curso.

“Mark sigue bajo atención médica por las graves lesiones que sufrió y está enfocado en su recuperación mientras continúa el proceso legal. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los socorristas y al personal médico”, indicó.



