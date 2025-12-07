Premio mayor de Powerball asciende a $875 millones para el sorteo del lunes

El premio mayor de Powerball continúa creciendo y se prepara para entregar uno de los premios más altos en la historia del juego. Tras quedar desierto el sorteo del sábado, el acumulado avanzó a una cifra millonaria que atrae a jugadores de todo el país.

El jackpot sube a $875 millones

Powerball confirmó que nadie acertó los números ganadores del sábado, por lo que el monto aumentó a $875 millones para el sorteo del lunes 8 de diciembre.

Se trata del segundo premio más grande del año y uno de los más altos desde que el juego comenzó en 1992.

Los números sorteados el sábado fueron 13, 14, 26, 28 y 44, con el Powerball 7.

El premio ha crecido de forma sostenida desde el 6 de septiembre, cuando dos boletos vendidos en Misuri y Texas se repartieron un acumulado de $1,787 millones, uno de los premios más grandes de todos los tiempos.

De acuerdo con Powerball, este nuevo premio se ubica como el séptimo jackpot más alto en la historia del juego.

Las probabilidades siguen siendo mínimas

La probabilidad de ganar el premio mayor se mantiene en 1 entre 292 millones, una de las razones por las que los acumulados alcanzan cifras históricas.

El precio de cada boleto es de $2, y se venden en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Más de la mitad de lo recaudado por cada boleto permanece en la jurisdicción donde se vende, para financiar programas locales.

Desde su primer sorteo en 1992, Powerball ha generado más de $36,000 millones destinados a causas públicas apoyadas por las loterías estatales.

Los premios más grandes registrados por Powerball

Top 10 de jackpots de Powerball:

1. $2,040 millones – 7 nov. 2022 – California

2. $1,787 millones – 6 sept. 2025 – Misuri y Texas

3. $1,765 millones – 11 oct. 2023 – California

4. $1,586 millones – 13 ene. 2016 – California, Florida, Tennessee

5. $1,326 millones – 6 abr. 2024 – Oregón

6. $1,080 millones – 19 jul. 2023 – California

7. $842.4 millones – 1 ene. 2024 – Míchigan

8. $768.4 millones – 27 mar. 2019 – Wisconsin

9. $758.7 millones – 23 ago. 2017 – Massachusetts

10. $754.6 millones – 6 feb. 2023 – Washington

Las loterías y la educación en Nueva York

La Lotería de Nueva York recordó que sigue siendo la más grande y rentable de Norteamérica.

Tan solo durante el año fiscal 2022–2023 aportó $3,700 millones en fondos educativos distribuidos a distritos escolares mediante una fórmula que prioriza a comunidades grandes y de bajos ingresos.

Los sorteos de Powerball se transmiten en vivo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., mientras que Mega Millions se emite los martes y viernes a las 11:00 p.m.

Las autoridades señalaron que las personas con problemas de juego pueden llamar a la línea HOPEline al 1-877-8-HOPENY o enviar el mensaje HOPENY al 467369.

Sigue leyendo:

– Gana $1 millón en el Powerball tras recordar su boleto mientras lavaba platos

– Jugador de Powerball gana $1 millón y asegura que encontrarse con su abuela le dio suerte

– A punto de vencer premio de lotería Mega de $1 millón en Nueva York: no aparece el ganador