Sergio Ramos tras eliminación de Rayados de Monterrey: “Fue mi último partido”

El idilio mexicano del defensor español Sergio Ramos parece haber llegado a su fin. El veterano anunció el pasado sábado en la noche, tras la eliminación de Rayados de Monterrey en las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca, que dejaría el equipo.

La confirmación de Ramos a la prensa se dio tras un infartante partido donde el marcador quedó igualado global a tres goles. Sin embargo, los regiomontanos fueron eliminados por el criterio de la posición en la fase regular. Toluca fue líder y Monterrey quedó sexto.

“Lo dejé bastante claro la semana pasada y, obviamente sí, es mi último partido”, declaró Ramos a TUDN en una entrevista postpartido.

El español también lamentó haber perdido la semifinal ante Toluca y se mostró bastante autocrítico con el desempeño del equipo durante el primer tiempo.

“Siempre duele perder una semifinal y quedarnos a las puertas de una final (…) la primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, nos faltó personalidad, tener el balón”, analizó.

“Se puede perder porque esto es futbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte, no la primera, que la regalamos”, remató Ramos, que marcó de penal el 3-1 parcial y se convirtió en el jugador más veterano que anota en la Liguilla, con 39 años y 251 días.

🇲🇽



Sergio Ramos 🇪🇸 confirmó que se va de Monterrey y del Fútbol Mexicano.



Ante Toluca, jugó su último partido.



pic.twitter.com/jUXWmc5MZZ — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 7, 2025

Posteriormente, Ramos utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de ánimo a la afición y lamentar la eliminación, pero no abordó el tema de su salida.

“Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol. La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece”, escribió.

Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol.

La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre… pic.twitter.com/sAsODTz4d9 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 7, 2025

La semana previa al partido ante Toluca, el sevillano declaró que su futuro estaba prácticamente decidido y que lo había “dejado bastante claro”, aunque sin dar una fecha exacta ni mencionar directamente que era su último juego.

Ramos fichó por Rayados de Monterrey en febrero de 2024 y jugó dos torneos de liga. En el primero, el Clausura 2025, llegó a cuartos de final. En total, disputó 27 encuentros y anotó seis goles en la Liga MX.

También disputó la Concacaf Champions Cup 2025, de donde se marchó con un partido y un tanto. Rayados cayó en octavos de final.

En la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de la MLS, Ramos intervino en dos juegos, y Monterrey fue eliminado en la primera fase.

En el Mundial de Clubes, el español jugó cuatro partidos y marcó un gol. Los Rayados quedaron en octavos de final.



Sigue leyendo:

· Sergio Ramos arremete contra el arbitraje de la Liga MX: “Qué vergüenza”

· Sergio Ramos debutará como cantante con el tema “Cibeles” con referencia a Real Madrid

· Esposa de Sergio Ramos revela lo que más ama de México