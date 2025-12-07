Tekashi 6ix9ine reacciona a la condena de tres meses que le ordenaron

Tekashi 6ix9ine, rapero estadounidense, reaccionó recientemente a la condena de tres meses de prisión que le ordenaron en una Corte Federal de Nueva York.

En una entrevista con TMZ Hip Hop, explicaron que el famoso se siente tranquilo después de la decisión tomada por la justicia.

El medio estadounidense indicó que “no está preocupado” por tener que pasar tiempo encerrado. “¡Estará recluido lejos de la locura y aprovechará el aislamiento para ponerse en forma!”, señalaron.

Además de esto, señalaron que el ex de Yailin La Más Viral les aseguró que considera que el fallo del juez es “justo” y que este sí escuchó “todos los hechos” que él y su equipo legal presentaron.

Afirmaron que presuntamente la policía podría colocarlo en “una unidad de seguridad” dentro del reclusorio debido a que podría ser un colaborador.

“Tekashi dice que nunca lo han atacado en la cárcel y no cree que vaya a suceder esta vez, pero admite que está bastante gordo y que necesita adelgazar ahora”, indicaron en el portal.

Gelena Solano, reportera de El Gordo y la Flaca, el viernes dio varios detalles del caso del rapero estadounidense: “La verdad es que aquí hemos vivido una mezcla de emociones muy fuertes y puedo decir que Tekashi 6ix9ine tiene mucha suerte, dentro de lo que cabe”.

Explicó que el famoso deberá entregarse a las autoridades el 5 de enero.

En una breve entrevista, Tekashi 6ix9ine bromeó con que esta condena es porque quieren que pierda peso y comentó que se siente satisfecho con la sentencia que le dieron.

Natividad Pérez-Hernández, madre del artista, también habló con la prensa sobre la situación de su hijo: “Gracias por venir, les agradezco que estuvieron presentes con nosotros, mil gracias, estuve muy satisfecha con la sentencia de mi hijo y nos vemos pronto. Es justo porque Dios lo está guardando de algo malo”.

Sigue leyendo: