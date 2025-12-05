El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine fue condenado a tres meses de cárcel luego de un juicio en la Corte Federal de Nueva York.

La reportera Gelena Solano, de El Gordo y la Flaca, contó este viernes los detalles del caso. “La verdad es que aquí hemos vivido una mezcla de emociones muy fuertes y puedo decir que Tekashi 6ix9ine tiene mucha suerte, dentro de lo que cabe”.

Luego de esto, explicó que recibió la sentencia más baja: tres meses de prisión y 12 meses de supervisión.

Tekashi 6ix9ine deberá entregarse a las autoridades el próximo 5 de enero a las 2:00 p.m. en Brooklyn.

El artista se declaró culpable de tener sustancias prohibidas en su casa y además lo señalan de haberle dado una paliza a un hombre.

Solano contó que en la audiencia, Tekashi mostró al juez fotos de las veces que lo han amenazado y agredido. “Él dice que no es justo, que él colaboró con la justicia hace algunos años y que ha recibido nada más que maltratos”, destacó.

En el programa mostraron imágenes del artista saliendo de la corte y explicando que le dieron tres meses para “perder peso”, una decisión que considera fue justa, a pesar de todo.

La sentencia que pudo haber recibido fue de 9 meses en prisión y dos años en supervisión. Sin embargo, le disminuyeron la pena.

Natividad Pérez-Hernández, madre del artista, declaró a los reporteros que estaban en el lugar cubriendo la sentencia contra su hijo. “Gracias por venir, les agradezco que estuvieron presentes con nosotros, mil gracias, estuve muy satisfecha con la sentencia de mi hijo y nos vemos pronto. Es justo porque Dios lo está guardando de algo malo”, indicó.

Luego de que presentaron el material del caso, Lili Estefan reaccionó y dijo: “Cada vez que ha venido a acá, él tiene un corazón lindo”.

La cubana-estadounidense consideró que dentro de todo, Tekashi 6ix9ine salió beneficiado, pues al menos podrá pasar las festividades navideñas con su mamá.

