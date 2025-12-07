Toluca y Tigres se citan en la final de la Liga MX: Cuándo y dónde verla en Estados Unidos

Después de unas semifinales de infarto, Toluca y Tigres de la UANL se disputarán la final del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. Los duelos de ida y vuelta que definirán al campeón se podrán disfrutar por televisión y streaming en Estados Unidos.

Toluca, que ya fue campeón hace meses, buscará defender el título y obtener el tan ansiado campeonato. Los Diablos Rojos fueron el primer equipo clasificado a la final tras vencer a Rayados de Monterrey en el Estadio Nemesio Diez, con un resultado global de 3-3.

Por su parte, Tigres de la UANL logró una goleada con remontada épica en los cuartos de final ante Xolos de Tijuana. Esa dinámica ganadora hizo que los dirigidos por Guido Pizarro dejaran atrás a Cruz Azul.

Tigres y Cruz Azul empataron a un gol tanto en la ida como en la vuelta. En la Liguilla de la Liga MX, cuando una serie termina empatada en el marcador global, no se aplica gol de visitante ni tiempos extra en semifinales. El pase se define por la posición en la tabla de la fase regular.

Tigres terminó segundo y Cruz Azul tercero. Por lo que los regiomontanos avanzaron a la final de la Liga MX. Se trata de su primera final en dos años y buscarán su noveno campeonato.

Dónde y cuándo ver la final de la Liga MX en Estados Unidos

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres se jugará en dos partidos. La ida el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario de Monterrey.

La vuelta se jugará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Los horarios no han sido confirmados.

En Estados Unidos, ambos encuentros podrán verse por TUDN, Univision, Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.



Sigue leyendo:

· Sergio Ramos tras eliminación de Rayados de Monterrey: “Fue mi último partido”

· Gilberto Mora hace historia en goleada de Xolos de Tijuana a Tigres de la UANL y desata ola de memes

· Leyenda del Toluca apuesta por el bicampeonato del equipo en la Liga MX