Xabi Alonso compara a Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, no pudo dejar de elogiar la gran temporada que está registrando el delantero francés, Kylian Mbappé, con sus 25 goles anotados en lo que va de temporada; con este resultado llegó a equipararlo con leyendas de altísimo nivel de la casa merengue como Cristiano Ronaldo por su “peso en el equipo y la ambición” que contagian a sus compañeros en cada uno de los partidos.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una conferencia de prensa, donde consideró que existen muchos rasgos comparativos entre ambas figuras que han marcado sus carreras por la fuerte ofensiva y capacidad goleadora que poseen; esto especialmente por haber formado parte del equipo madridista en la época en la que Cristiano Ronaldo defendió los colores del club.

“Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles. Está a punto de hacer historia, está entre los elegidos en año natural. El día a día con él es muy bueno. Es el querer tener una influencia en el resto y eso lo comparte con Cristiano, la ambición que contagia al resto del equipo. Sí veo similitudes y está en un gran momento”, expresó.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (izda) celebra el 0-3 conseguido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, disputado este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao. Crédito: Javier Zorrilla | EFE

“Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian. Están ahí, los dos son excepcionales. Son jugadores históricos en el Real Madrid y en el mundo del fútbol. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian con nosotros y hay que aprovecharlo”, agregó el entrenador merengue.

Enfocado en el Celta

Xabi Alonso se mostró también enfocado en seguir la senda de la victoria ante el Celta de Vigo este domingo 7 de noviembre con el objetivo de mantener una ajustada diferencia con el FC Barcelona, que ahora marcha líder de LaLiga, por lo que espera que cada uno de los jugadores esté enfocado en lo importante de este encuentro.

Xabi Alonso está enfocado en vencer en Champions League. Crédito: Manu Fernandez | AP

“Estoy bien. Sé dónde estoy, sé la exigencia que tiene el club y que hay que tener la templanza necesaria para en los momentos buenos, y lo no tan buenos, saber que es lo más importante y quedarte con lo fundamental. Tener la exigencia necesaria, la autocrítica, pero no fustigarse demasiado. En ese equilibrio me gusta estar con los jugadores, compartir las sensaciones que tenemos y mejorar. Construir algo que merezca la pena”, reflexionó.

“Fue un buen partido, muy completo y redondo. Habíamos tenido fases en otros partidos buenos y ante el Barça también fue bastante completo. Ahora queremos darle continuidad y ganar partidos para estar lo más arriba posible. En diciembre y enero no se gana nada, pero en abril o mayo hay que estar donde hay que estar. El Celta es un rival exigente que juega bien y tiene las cosas claras” , advirtió Alonso.

