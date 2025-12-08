5 tipos de compra que siempre debes hacer con tu tarjeta de crédito, según expertos

Usar una tarjeta de crédito, de manera estratégica, no solo sirve para comprar, sino que puedes convertirla en una herramienta que protege el dinero, ofrece beneficios y te ayuda a construir un historial positivo.

De acuerdo con especialistas en finanzas, hay ciertos tipos de compra que conviene realizar siempre con tarjeta de crédito, ya que permiten aprovechar ventajas que el efectivo o la tarjeta de débito no brindan.

Te compartimos cinco escenarios en los que más te favorece pagar con crédito.

5 tipos de compra que siempre debes hacer con una tarjeta de crédito

1. Compras en línea y servicios digitales

Las compras por internet son uno de los casos más claros donde la tarjeta de crédito juega a favor del usuario. El motivo es simple: incluyen protecciones específicas contra fraude, cargos no reconocidos y entregas fallidas.

Además, muchas entidades permiten congelar o reemplazar la tarjeta de inmediato en caso de actividad sospechosa. Sus políticas de reembolso suelen ser más sólidas que las de una tarjeta de débito.

2. Reservas de viajes y hospedaje

Hoteles, aerolíneas y plataformas de alojamiento suelen pedir una tarjeta de crédito para garantizar la reserva. Esto no es casualidad: estos pagos tienen mayor respaldo ante cancelaciones, retrasos o modificaciones.

Además, permiten acumular puntos, millas o recompensas que pueden convertirse en noches gratis o descuentos futuros. Pagar con débito, en cambio, puede dejar congelado el saldo durante varios días si el comercio hace una retención temporal.

3. Compras grandes o con garantía

Cuando se adquieren electrodomésticos, equipos electrónicos o muebles, pagar con tarjeta de crédito ofrece beneficios adicionales.

Muchas instituciones extienden la garantía del fabricante, cubren daños accidentales durante un periodo determinado o permiten dividir el pago en cuotas sin intereses durante campañas especiales.

4. Pagos que requieren comprobantes o reclamos

Si una compra puede derivar en un reclamo, como reparaciones, servicios profesionales o entregas a domicilio, la tarjeta de crédito aporta un respaldo que calma cualquier riesgo.

En caso de que el trabajo no se complete, llegue defectuoso o no corresponda a lo contratado, el usuario puede solicitar una revisión del cargo. Esta posibilidad no siempre existe con otras formas de pago.

5. Gastos que ayudan a construir historial crediticio

Pagar ciertos gastos recurrentes con tarjeta puede fortalecer la calificación crediticia. Servicios como suscripciones, seguros, membresías o compras del hogar, cuando se liquidan responsablemente cada mes, demuestran a las entidades financieras estabilidad y puntualidad.

Esto abre la puerta a mejores límites, tasas más competitivas y futuras oportunidades de crédito.