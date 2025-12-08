Alina Habba renunció como fiscal federal en Nueva Jersey tras fallo que declaró ilegal su nombramiento

La exabogada personal del presidente Donald Trump, Alina Habba, dejó este lunes la jefatura de la Fiscalía Federal de Nueva Jersey, días después de que un tribunal de apelaciones determinara que había ejercido el cargo de manera irregular.

Su salida marca el punto más reciente de una disputa legal que mantuvo en tensión al sistema judicial federal del estado durante meses, publicó The Associated Press.

En un comunicado difundido en redes sociales, Habba criticó la decisión del tribunal, al que acusó de actuar con criterios políticos. Aun así, aseguró que renunciaba para “proteger la estabilidad y la integridad” de la oficina que encabezaba.

“No confundan acatamiento con rendición”, advirtió.

Prometió que el gobierno continuará impugnando los fallos que ordenaron su destitución. “Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia ni a mí”, afirmó.

Seguirá como asesora de la fiscal general Pam Bondi

A pesar de dejar el cargo, Habba indicó que seguirá en el Departamento de Justicia como asesora principal de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, mientras sus responsabilidades en Nueva Jersey serán asumidas temporalmente por tres abogados de la dependencia.

Habba, de 41 años, había sido nombrada en marzo como fiscal federal interina, una posición clave en la aplicación de las leyes penales y civiles del gobierno estadounidense. Su designación generó fricciones desde el inicio debido a su limitada experiencia en tribunales federales y la falta de antecedentes como fiscal.

Los senadores demócratas de Nueva Jersey habían adelantado que bloquearían cualquier intento de confirmación formal en el Senado.

Cuando su mandato temporal concluyó en julio, un panel judicial federal designó a un subordinado para sustituirla. Bondi reaccionó destituyendo de inmediato al reemplazo y responsabilizó a “jueces con mentalidad política” por la salida de Habba, lo que desató un choque institucional que entorpeció el funcionamiento de la oficina fiscal.

El conflicto escaló cuando un tribunal de primera instancia concluyó que Habba había ejercido el cargo de forma ilegal. A inicios de este mes, la corte federal de apelaciones en Filadelfia confirmó esa valoración y sostuvo que “los ciudadanos de Nueva Jersey y los empleados leales de la Fiscalía de Estados Unidos merecen claridad y estabilidad”.

Críticos de Trump han acusado al gobierno de aprovechar vacíos legales para poner a aliados sin el aval del Senado en puestos que requieren confirmación legislativa. Bondi insiste en que la administración seguirá tratando de revertir el fallo que dejó fuera a Habba y afirma que la abogada podría regresar al cargo si triunfan en las apelaciones.

Sin embargo, calificó la situación como “insostenible” debido a la hostilidad de jueces que, a su juicio, han frenado juicios contra delincuentes violentos por motivos políticos.

“Estos jueces no deberían poder revocar la elección del presidente de los abogados encargados de llevar adelante la responsabilidad central del poder ejecutivo de procesar delitos”, declaró Bondi.

La salida de Habba se suma a una serie de cuestionamientos contra otros fiscales designados por la administración Trump.

El Departamento de Justicia también ha defendido la legalidad del nombramiento de Lindsey Halligan, cuya designación como fiscal interina en el Distrito Este de Virginia ha sido impugnada, afectando procesos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Sigue leyendo:

• Corte de apelaciones descalifica a Alina Habba para ejercer como fiscal principal en Nueva Jersey

• Arrestaron al sospechoso de destrozar oficina de la fiscal federal interina Alina Habba en NJ

• Trump dice que tiene “la última palabra” sobre su reclamo millonario contra el Departamento de Justicia